Gremio de taxistas de Barranquilla pide mayores controles en la expedición del tarjetón

Sugiere que a los conductores les deben revisar sus antecedentes judiciales, antes de concederles licencia para manejar un taxi, ya que podrían utilizar este medio de transporte para actividades ilícitas.

