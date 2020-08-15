La Procuraduría exhortó a Rafael Castillo a cesar sus funciones como rector de la Universidad del Atlántico, a propósito del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que dejó sin piso la intervención realizada por el Ministerio de Educación en el alma mater y que lo nombró en el cargo.“En otras palabras, retrotraídas las cosas a su estado original, cobra vigencia la designación como Rector de la Universidad del Atlántico realizada por el Consejo Superior al señor Leyton Daniel Barrios Torres”, explica el procurador Regional de Instrucción, Javier Enrique Bolaño.En ese sentido, señala el Ministerio Público que no acatar la decisión del Tribunal inmediatamente, constituye falta gravísima que podría enmarcarse en la conducta prevista en el Código Penal como fraude a resolución judicial.Asimismo, dice la Procuraduría Regional que de continuar suscribiendo actos administrativos, contratos o cualquier otra actuación, Castillo podría incurrir en usurpación de funciones públicas, ya que no tiene la competencia para ejercer como Rector, por la medida cautelar de suspensión.Por su parte, Rafael Castillo señaló en un comunicado que respeta las decisiones judiciales, pero solicitará la aclaración y complementación de algunos aspectos de la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, para tener certeza sobre su alcance y la forma en que debe ejecutarse.Sobre ese particular, la Procuraduría fue clara en advertir en el llamado que le hace a Castillo, que la jurisprudencia del Consejo de Estado indica que la presentación de una solicitud de aclaración o adición como la que anuncia, no suspende ni paraliza el cumplimiento material e inmediato de la decisión que decreta la entrega del cargo a Leyton Barrios Torres. quien fue elegido rector de la universidad por parte del Consejo Superior Universitario en el mes de octubre de 2025, para el periodo institucional en curso, so pena de incurrir en conductas reprochables en sede disciplinaria y penal.