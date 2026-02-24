En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Llega el EDC a Colombia este 2026: uno de los festivales más importantes de la música

Llega el EDC a Colombia este 2026: uno de los festivales más importantes de la música

Este es uno de los festivales de electrónica más famosos a nivel mundial y aterrizará en Medellín en este 2026, como un hito para esta industria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad