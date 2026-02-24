Llega el EDC a Colombia este 2026: uno de los festivales más importantes de la música

Sin duda la industria musical en Colombia ha tenido un crecimiento importante en comparación con otros países de la región, en especial en materia de conciertos en donde se suman más artistas, festivales y eventos, ahora con un anuncio que celebró el sector de la electrónica al nivel de importantes referentes en el mundo.

No solo la realización del CORE ha sido crucial en este auge por este sector en Colombia, sino que, por primera vez, el país será sede de uno de los festivales más importantes a nivel mundial: Electric Daisy Carnival (EDC), el cual se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín, demostrando, además, que la capital de Antioquia se volvió referente para este tipo de espectáculos.

EDC Colombia // Foto: Páramo Presenta

EDC Colombia marcará la novena edición internacional del festival por parte de Insomniac y continúa su expansión global. Tras exitosas ediciones en México, Brasil, Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y Tailandia, Medellín será el próximo destino único de EDC.

"EDC Colombia representa un hito importante en la expansión global de Insomniac, tras ediciones exitosas en México, Brasil, Reino Unido, China, India, Corea del Sur y más. Medellín, una ciudad reconocida por su innovación, cultura y paisajes impresionantes, ofrecerá un escenario único para el debut de EDC en Colombia", expresaron en un comunicado desde la organización.



Este festival, que nació en 1997 en Los Ángeles (EE.UU.), se ha vuelto en uno de los más representativos de este género en todo el mundo con miles de visitantes año tras año. México era el único país hispanohablante y latino que contaba con presencia como sede, y, ahora, Colombia se une a esa prestigiosa lista que completa el Reino Unido, China, India y otros países más.

EDC // Foto: AFP

Estos son los precios del EDC Colombia 202