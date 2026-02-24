En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Alias El Mencho
Alias 'Gabriela'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Iván Cepeda insiste que su nombre en archivos de Raúl Reyes son un montaje

Iván Cepeda insiste que su nombre en archivos de Raúl Reyes son un montaje

La polémica nace por esta afirmación tajante de la Silla Vacía tras una investigación sobre la validez de los archivos de Raúl Reyes, recuperados luego de un bombardeo en el que murió en Ecuador en marzo del 2008.

Publicidad

Publicidad

Publicidad