Iván Cepeda insiste que su nombre en archivos de Raúl Reyes son un montaje

El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó el informe de la Silla Vacía que reveló que los archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes en 2008 y en los que él fue mencionado, son un montaje. Según el candidato, se trata de pruebas falsas y modificadas.

La polémica nace por esta afirmación tajante de la Silla Vacía tras una investigación sobre la validez de los archivos de Raúl Reyes, recuperados luego de un bombardeo en el que murió en Ecuador en marzo del 2008: "La mención de Iván Cepeda en computador de las Farc no fue un montaje", haciendo referencia a un supuesto mensaje que el senador habría enviado a alias 'Ingrid Storgen' para que las Farc respaldaran una marcha de las víctimas el 6 de marzo de 2008.

"Hay una serie de versiones que intentan ligar esa movilización que fue gigantesca, que se realizó en muchas ciudades de Colombia y en el exterior con las Farc. Ahora ¿qué es lo que mostró la justicia? que el das hizo un intento para generar en la opinión pública esa sensación a través de la operación de las chuzadas... y después apareció el cuento de qué en el computador de Reyes, y en otras piezas que había una USB, aparecía supuestos correos en los cuales gente de las Farc decía que yo estaba pidiendo colaboración para que las Farc intervinieran en esa movilización. Que es lo que mostró la justicia, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría que ese material está en la USB y en el computador fue manipulado por qué por qué no se respetó lo que se llama la cadena de custodia es decir la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba y por lo tanto fue manipulada", dijo a Noticias Caracol.

La periodista Jineth Prieto aclaró que la decisión de la Corte Suprema de justicia de declarar los archivos ilegales no se basó en que el contenido fuera falso o manipulado sino en que los dispositivos fueron recogidos ilegalmente por personal no autorizado y sin presencia de las autoridades de Ecuador.



"No es cierto que la Corte haya dicho que fue una operación ilegal y que por tanto eso no deja cuestionado lo que ella válida como una prueba, no, lo que la justicia determinó es que no se respetó la cadena de custodia, eso es muy importante, ¿por qué? porque entonces el material fue manipulado y por eso en varios procesos no me refiero a uno sino en varios procesos la corte suprema, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en decisiones en la que dejan claramente establecido que ese material no tiene validez probatoria", agrego Cepeda.

La Silla Vacía asegura que se llega a esta conclusión luego de acceder a los archivos originales del entonces das por 3 fuentes distintas, procesar los archivos de la ONG inglesa The International Institute For Strategic Studies y revisar informes de inteligencia nacionales e internacionales que se emitieron con base en esos documentos.

Y finalizó: "Jamás, ni he tenido ningún contacto. Mis contactos con la gente que perteneció a las extintas Farc se dio en la mesa de conversaciones de paz entre el año 2013 y el año 2016, cuando se produjo el proceso de paz y luego la implementación de acuerdo de 2016"

El candidato anunció que acudirá a la CIDH para denunciar el uso de esta información con el fin de someterlo a un proceso ante la justicia de Estados Unidos.