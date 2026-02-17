En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Daniel Palacios pidió a EE. UU. investigar menciones de Iván Cepeda en computador de ‘Raúl Reyes’

Daniel Palacios pidió a EE. UU. investigar menciones de Iván Cepeda en computador de ‘Raúl Reyes’

El político considera que esos computadores "en Colombia fueron decretados inadmisibles por la Corte Suprema, pero en EE. UU. son pieza fundamental de la acusación federal contra Maduro" y por ello podrían ameritar una investigación formal contra Cepeda.

Daniel Palacios, Iván Cepeda y alias ‘Raúl Reyes’
Daniel Palacios, Iván Cepeda y alias ‘Raúl Reyes’
Fotos: Blu Radio, AFP y @IvanCepedaCast
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

