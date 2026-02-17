Conductores de Soacha bloquean la autopista Sur por ola de amenazas y extorsiones

Los conductores de servicio público del municipio de Soacha, de los conocidos colectivos, protestan en la noche de este martes en rechazo al aumento de amenazas y extorsiones por parte de ilegales, así como otros hechos de inseguridad a los que se ven expuestos.

El bloqueo que se da en la autopista Sur, a la altura de la estación Terreros, afectando al operación de Transmilenio en esa estación y en San Mateo, Leon XIII, la Despensa y Bosa, las cuales están fuera de servicio, obligando a que los pasajeros tengan que bajarse de los buses y caminar para llegar a sus destinos.

Según Transmilenio, los cierres y cambios en la operación han afectado a al menos 34.473 pasajeros con corte a las 8:16 p.m.

He convocado para mañana a las 3:00 de la tarde una nueva reunión con los transportadores de la ciudad, quienes a esta hora mantienen bloqueos intermitentes en la Autopista Sur.



Nuestra administración se caracteriza por solucionar las diferentes problemáticas a través del… pic.twitter.com/zUvn3pfnht — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) February 18, 2026

“Flora troncal continua con retornos en Portal Sur y seguimos sin prestar el servicio de alimentador circular San Mateo”, añadió el sistema de transporte.



Ante esto, y previendo que las manifestaciones se retomarían en la madrugada de este miércoles, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, convocó a una reunión con los transportadores para buscar una solución.

“Con los transportadores mantenemos mesas de trabajo permanentes y hemos actuado con determinación frente a los hechos de inseguridad que afectan al sector. Invitamos a quienes a esta hora mantienen las vías bloqueadas a que acudan a la reunión de mañana y no perjudiquen a la ciudadanía que intenta regresar a sus hogares y reunirse con sus familias, o que mañana muy temprano intentará llegar a sus lugares de trabajo”, pidió el mandatario local.