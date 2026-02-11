Incendio generó temor en residentes de Soacha: bodega de colchones quedó en pérdida total

Un impresionante incendio en el municipio de Soacha, Cundinamarca, dejó a los residentes del barrio La Despensa sumidos en el miedo debido a las altas llamas que consumieron por completo una bodega dedicada al almacenamiento de colchones.

La emergencia obligó a la movilización de varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, que lograron contener la conflagración y evitar que el fuego se expandiera y generara una tragedia mayor.

Según lo informado, las llamas avanzaron con rapidez por el material altamente inflamable que se encontraba en el lugar. El incendio fue tan intenso que la estructura terminó en pérdida total. Las grandes columnas de humo fueron visibles desde varios puntos del municipio, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes de La Despensa.

El incendio registrado en el sector de La Despensa, en Soacha, provocó la pérdida total de una bodega dedicada al almacenamiento de colchones. La rápida y oportuna intervención de 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, junto con voluntarios de las estaciones Compartir y… pic.twitter.com/jbfPzZA7WZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 11, 2026

De acuerdo con lo revelado por el ‘Ojo de la Noche’, el incendio se habría originado por un cortocircuito. La comunidad reaccionó rápidamente e intentó sacar parte de lo almacenado, pero no fue suficiente para impedir que las llamas arrasaran con todo. “Acabaron con esa bodega, pero por fortuna no hubo personas lesionadas”, señaló Edward Porras.

Para controlar la emergencia, 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, con apoyo de voluntarios de las estaciones de Compartir y Ciudad Verde, llegaron al lugar para frenar el avance del fuego. La reacción oportuna y coordinada evitó que las llamas alcanzaran viviendas y establecimientos comerciales cercanos.



¿Incendio dejó heridos?

Tal como indicó Edward Porras, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. Asimismo, señalaron que se iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del incendio.

Aunque la situación fue controlada tras varias horas de trabajo, las autoridades continúan monitoreando la zona para descartar puntos calientes que puedan reactivar las llamas.

Bogotá enfrentó una noche complicada

Historias del #OjoDeLaNoche:



- Capturan a ocho presuntos ladrones de motos

- Incendio en fábrica de colchones

- Salió de la cárcel y lo sorprendieron robando



Siga la señal de Noticias Caracol: https://t.co/Wlf1oCrDVS pic.twitter.com/j0Ol8sLEYS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 11, 2026

Además del incendio en Soacha, el 'Ojo de la Noche' reportó que en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, la Policía capturó a ocho personas relacionadas con el robo de motocicletas, luego de perseguir a un sospechoso que intentó esconderse en una vivienda.

Según informó Edward Porras, las autoridades ingresaron a la casa y se llevaron una sorpresa: "Moto robada, partes de motocicletas, de todo había en esa vivienda y al parecer ahí desbarataban las motos robadas en Bogotá"; aparentemente, las piezas de los vehículos eran distribuidas en sectores del centro y sur de la ciudad.

Otro caso que marcó la noche en la ciudad fue la recaptura de un delincuente. El hombre tenía antecedentes penales por hurto agravado y calificado, por los cuales enfrentó condena en 2019; sin embargo, volvió a las andanzas. "Ayer lo cogieron con las manos en la masa robando en un local, robando a varias personas y otra vez lo volvieron a recapturar", señaló Porras.