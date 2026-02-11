En vivo
Incendio generó temor en residentes de Soacha: bodega de colchones quedó en pérdida total

Incendio generó temor en residentes de Soacha: bodega de colchones quedó en pérdida total

Incendio en bodega de Soacha dejó pérdidas totales, pero sin víctimas. El Cuerpo Oficial de Bomberos logró controlar las llamas tras varias horas.

