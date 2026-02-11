Científicos pagarán $20 millones a 10 voluntarios que permanezcan 10 días acostados

El Instituto de Medicina y Fisiología Espacial (MEDES), con sede en Toulouse, Francia, abrió una convocatoria para seleccionar diez voluntarios que participen en un estudio científico que exige permanecer diez días seguidos acostados bajo condiciones controladas.

Cada participante recibirá 5.000 euros, una suma alrededor de los 20 millones de pesos colombianos, como compensación económica.

El estudio fue encargado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) y forma parte del proyecto denominado BRAHMS (Estudio de Reposo en Cama e Hipometabolismo). El experimento se desarrollará en junio en las instalaciones del MEDES.



Permanecer acostado con inclinación y dieta restringida

La fase principal del estudio implica que los voluntarios permanezcan en cama durante diez días con una inclinación de seis grados con la cabeza hacia abajo, posición que busca simular los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.

Durante ese periodo, los participantes deberán seguir una restricción calórica severa, consumiendo únicamente 250 calorías diarias, una cifra considerablemente inferior a las aproximadamente 2.000 calorías que suele requerir un hombre adulto.



La reducción de la ingesta alimentaria será progresiva. El día previo al inicio del reposo, el consumo se limitará a 600 calorías.

Una vez finalizada la fase de cama inclinada, la realimentación será gradual: 800 calorías el primer día, 1.200 el segundo y 1.600 el tercero.

En total, el protocolo completo del estudio se extenderá durante veinte días, incluyendo las fases previas y posteriores al reposo estricto.



Requisitos para participar en el estudio

La convocatoria está dirigida exclusivamente a hombres entre 20 y 40 años, con una estatura entre 1,65 y 1,85 metros. Además, los aspirantes deben cumplir con varios criterios médicos y físicos.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:



Estar en perfecto estado de salud

No ser fumador

Tener un índice de masa corporal entre 20 y 26

Haber mantenido un peso estable durante al menos tres meses

Realizar actividad física con regularidad

No presentar alergias ni restricciones dietéticas

Estar afiliado a un régimen de seguridad social

El proceso de selección comenzará en febrero y contempla varias etapas. Primero se realizarán dos entrevistas telefónicas para verificar el cumplimiento de los criterios y asegurar la comprensión del estudio.

Posteriormente, quienes superen esa fase deberán someterse a un día de exámenes médicos.

El instituto aclaró que en esta convocatoria no se aceptarán mujeres. Según la sección de preguntas frecuentes publicada por la entidad, este tipo de estudios suele realizarse con un solo género a la vez y, en esta ocasión, está dirigido únicamente a hombres.



Objetivo científico del experimento

El propósito principal del estudio es evaluar los mecanismos de adaptación del cuerpo humano a la microgravedad simulada combinada con una restricción dietética severa.

La inclinación de seis grados con la cabeza hacia abajo permite reproducir efectos similares a los experimentados en condiciones de ingravidez, como el desplazamiento de líquidos corporales, la reducción de masa ósea y muscular, así como alteraciones en funciones cardiovasculares, sensoriales, motoras y cognitivas.

Durante el desarrollo del ensayo, los investigadores realizarán evaluaciones en áreas neurológicas, musculoesqueléticas, cardiovasculares y metabólicas. También se efectuarán análisis de sangre y orina, además de pruebas psicológicas, de memoria y perceptivas.