En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Crean más de 1.000 nuevos empleos temporales en MinTrabajo en medio de crisis fiscal y año electoral

Crean más de 1.000 nuevos empleos temporales en MinTrabajo en medio de crisis fiscal y año electoral

El Gobierno anunció la creación de 1141 empleos dentro de la cartera laboral, con el argumento de apoyar la gestión de inspección vigilancia y control por la implementación de la reforma.

Publicidad

Publicidad

Publicidad