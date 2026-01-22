En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Colfecar alerta que choque arancelario Colombia-Ecuador encarecerá productos y golpeará el empleo

Colfecar alerta que choque arancelario Colombia-Ecuador encarecerá productos y golpeará el empleo

El gremio del transporte advirtió que las medidas comerciales adoptadas por ambos países afectan a consumidores, exportadores y cadenas logísticas. Además, pidió retomar el diálogo y los mecanismos de la Comunidad Andina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad