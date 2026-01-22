En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Nivel de embalses y falta de buena fe: argumentos de Colombia al suspender venta energía a Ecuador

Nivel de embalses y falta de buena fe: argumentos de Colombia al suspender venta energía a Ecuador

La resolución indica que, por ahora, solo se podrá despachar energía de origen térmico siempre y cuando no se afecte la cobertura interna.

Publicidad

Publicidad

Publicidad