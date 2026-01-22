En vivo
Nación

Suspensión de venta de energía a Ecuador sería temporal: Petro

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció esta mañana que Colombia iniciará este jueves a las 6 p. m. la suspensión de venta de energía a Ecuador.

