Esta es la lesión de Chicho Arango: ¿cuánto tiempo estará en recuperación?

Preocupación entres los hinchas y directivos de Atlético Nacional tras la fuerte entrada que sufrió Cristian Chicho Arango vs. Águilas Doradas el pasado sábado, 7 de marzo, por la 10 fecha de la Liga BetPlay. El atacante salió atendido por los médicos del equipo y encendió alarmas por su estado por salud.

Si bien ese mismo día por parte del club y el futbolista manifestaron que "todo estaba bien", el jugador salió con un yeso y no dejó tranquila a la afición. Sin embargo, este lunes el club confirmó a través del equipo de comunicaciones la lesión del delantero: "Chicho Arango: Luxación de clavícula, fractura de nariz, y conmoción cerebral que por fortuna no pasó a mayores. Está bajo protocolos de FIFA. Informaremos más adelante tiempos de recuperación".

Lesión del Chicho Arango // Foto: transmisión

¿Qué significa protocolos FIFA?

Es importante recordar que la lesión de Arango se produjo tras un fuerte choque con un rival de Águilas Doradas en el minuto 10 del primer tiempo, por ende, este proceso al ser un golpe de cabeza pasa a ser un protocolo FIFA el cual se conoce como SCAT5 (Sport Concussion Assessment Tool, 5ª edición), una herramienta médica estandarizada que evalúa síntomas, memoria, equilibrio y función neurológica, según explicó Proteckthor.

Tras este examen, se determina la gravedad de la misma y ver el control clínico que se debe seguir de manera correcta y evitar daños colaterales en el futbolista. Una vez esto se supere, se dan las indicaciones para que regrese paulatinamente a las actividades deportivas, esto puede ser entre 1 y 4 semanas, según la gravedad.



Fifa Foto: AFP

¿Cuánto tiempo tendrá de recuperación el Chicho Arango?

En el peor de los casos podría ser un poco más de un mes, mientras vuelve a estar al 100 %, o en el menor solamente 15-20 días. Esto teniendo en cuenta todas las afectaciones que tuvo tras este fuerte choque en el duelo vs. Águilas Doradas, por ende, el total será informado y confirmado por Atlético Nacional.