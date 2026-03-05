Estos son los técnicos colombianos libres que podrían llegar a Atlético Nacional

Pese que, por el momento, Atlético Nacional no ha confirmado la salida del técnico Diego Arias tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, en redes sociales comenzó a sonar el sonajero de los posibles nombres que podrían reemplazar al antioqueño.

Desde el club desmintieron la salida, por el momento, pese que algunos periodistas han señalado que la decisión fue tomada y que comenzó la búsqueda de un entrenador. A la espera de una confirmación oficial, le contamos cinco técnicos colombianos libres que podrían encajar en Atlético Nacional si se da la salida de Arias.



Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda encabezan la lista de técnicos colombianos libres

De primeras en la lista de técnicos colombianos libres, que tiene en su web TrasnferMarket, aparecen Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda en el listado. Lo positivo es que ambos son recordados y queridos en el cuadro verdolaga. Pero también, los otros que aparecen son Hernán Torres, Luis Fernando Suárez y Santiago Escobar.



Estos son los perfiles de los técnicos

Juan Carlos Osorio: su último paso fue por Brasil en Remo, en donde no salió de la mejor forma. Lo positivo es que el 'Mister' cuenta con pasado en el cuadro verdolaga, en donde fue multicampeón entre 2012 y 2015, llegando incluso a la final de la Copa Sudamericana y compitiendo en Copa Libertadores.

Técnico Juan Carlos Osorio Foto: AFP

Reinaldo Rueda: el fracaso con Honduras lo dejó libre y nuevamente en el radar, sin embargo, ya rechazó la opción de volver a finales de 2025. De llegar a cambiar el panorama, 'Triple R' siempre será bienvenido en la escuadra verde y blanca, en especial porque fue el artífice de la Copa Libertadores del 2016 y la Recopa Sudamericana del 2017 con la generación dorada del cuadro verdolaga.

Reinaldo Rueda, leyenda de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Hernán Torres: dejó a Millonarios hace poco por los malos resultados, pero su palmarés local lo reespalda. Si bien nunca ha estado en el radar verdolaga, siempre ha sido un entrenador que ha dado respeto en el FPC. Sin embargo, desde el cuadro verde y blanco no lo han visto como opción, hasta ahora.

Hernán Torres fue campeón con Millonarios en 2012 Foto: AFP

Luis Fernando Suárez: otro técnico con pasado en el cuadro verdolaga. Estuvo al mando entre 1999 y 2000, en donde conquistó el campeonato local y la Copa Merconorte. Sin embargo, su última experiencia con Deportivo Pereira no fue la mejor y su rendimiento fue de menos del 45 %.

Técnico Luis Fernando Suárez Foto: AFP

Santiago 'Sachi' Escobar: otro viejo conocido en Nacional. Hermano de la leyenda Andrés Escobar, que fue campeón con el club en dos ocasiones de la Liga (2005 y 2011). Si bien sus últimas experiencias no han sido las mejores, suele ser de los nombres más pedidos por la afición.

Santiago Escobar Foto: AFP