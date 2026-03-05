En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alcaldía de Tunja
UNGRD
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Así suena "Algo Tú", la tan esperada canción entre Shakira y Beéle

Así suena "Algo Tú", la tan esperada canción entre Shakira y Beéle

La canción fue grabada en Barranquilla y trae todo el sabor de la costa Caribe colombiana, de dos referentes de esta región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad