Así suena "Algo Tú", la tan esperada canción entre Shakira y Beéle

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Shakira y Beéle presentaron en vivo el tema "Algo tú" -un tema que su video fue grabado en las calles de Barranquilla- el pasado fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México. Ante más de 400.000 asistentes, ambos artistas electrizaron la plaza con una actuación que generó enorme expectativa por el lanzamiento oficial de la canción.
La colaboración destaca por la fusión de estilos latino y afro, complementados con guiños a instrumentos autóctonos como la gaita colombiana, evocando las raíces caribeñas de Barranquilla, ciudad natal de ambos intérpretes. Este tema marca además la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, luego de haber trabajado juntos en 2025 en una versión especial del éxito global “Hips Don’t Lie”, junto a Ed Sheeran, para la serie Spotify Anniversary que celebró el álbum Oral Fixation, Vol. 2 (2005).
[Verso 1: Shakira & Beéle, Ambos]
Quiero vivir contigo algo nuevo (Yeah)
Sin pensar hacia donde me llevas (Mmm)
A las alturas no le tengo miedoPorque cuando me agarras, siempre al cielo me eleva'
[Pre-Coro: Shakira & Beéle, Ambos]
Tú tiene' algo, tú, tú tiene' algo, tú
Tú formas un escándalo, cuando dice' algo tú
Algo tú, un tiki tiki, algo tú
Ella anda en un escándalo, así como bailas túOh, igual ya qué, oh, igual ya qué
Eh, igual ya qué, igual ya qué
Somos dos ojos del mismo sueño
Somos dos ramas del mismo árbol
[Coro: Shakira & Beéle]
Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pechoY lo que no sirvе fue, fue, fue, aye
[Verso 2: Beéle & Shakira, Ambos]
Oah, somo' espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aireAl laíto' de la de EscalonaComo el Magdalena desembocaYo quiero descansar en tu boca
Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando
Y si hay que llorar, entonce' lo hacemo' tomando
Tú y yo somos el alegre y el llamador
Somos dos "ay, ombe" en un vallenato
[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]
Que fluya
Se desborda el río
Que fluya
Sube la marea
Que fluya
Que fluya
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Publicidad
[Coro: Shakira & Beéle]
Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pega'o en el pechoY lo que no sirve fue, fue, fue (Aye)
[Interludio: Beéle]
Oh, no
¡Aye!
[Puente: Beéle]
Tú ere' qué cule, bombón
Tú ere' qué cule, bombón (¡Ayo!)
Tú ere' qué cule, bombón
Tú ere' qué cule, bombón
Publicidad
[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya