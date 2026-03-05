Así suena "Algo Tú", la tan esperada canción entre Shakira y Beéle

Shakira y Beéle presentaron en vivo el tema "Algo tú" -un tema que su video fue grabado en las calles de Barranquilla- el pasado fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México. Ante más de 400.000 asistentes, ambos artistas electrizaron la plaza con una actuación que generó enorme expectativa por el lanzamiento oficial de la canción.

La colaboración destaca por la fusión de estilos latino y afro, complementados con guiños a instrumentos autóctonos como la gaita colombiana, evocando las raíces caribeñas de Barranquilla, ciudad natal de ambos intérpretes. Este tema marca además la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, luego de haber trabajado juntos en 2025 en una versión especial del éxito global “Hips Don’t Lie”, junto a Ed Sheeran, para la serie Spotify Anniversary que celebró el álbum Oral Fixation, Vol. 2 (2005).

Esta es la letra de "Algo Tú" de Shakira y Beéle

[Verso 1: Shakira & Beéle, Ambos]

Quiero vivir contigo algo nuevo (Yeah)

Sin pensar hacia donde me llevas (Mmm)

A las alturas no le tengo miedoPorque cuando me agarras, siempre al cielo me eleva'

[Pre-Coro: Shakira & Beéle, Ambos]

Tú tiene' algo, tú, tú tiene' algo, tú

Tú formas un escándalo, cuando dice' algo tú

Algo tú, un tiki tiki, algo tú

Ella anda en un escándalo, así como bailas túOh, igual ya qué, oh, igual ya qué

Eh, igual ya qué, igual ya qué

Somos dos ojos del mismo sueño

Somos dos ramas del mismo árbol



[Coro: Shakira & Beéle]

Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pega'o еn el pechoY lo que no sirvе fue, fue, fue, aye

[Verso 2: Beéle & Shakira, Ambos]

Oah, somo' espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aireAl laíto' de la de EscalonaComo el Magdalena desembocaYo quiero descansar en tu boca

Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando

Y si hay que llorar, entonce' lo hacemo' tomando

Tú y yo somos el alegre y el llamador

Somos dos "ay, ombe" en un vallenato

[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]

Que fluya

Se desborda el río

Que fluya

Sube la marea

Que fluya

Que fluya

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

[Coro: Shakira & Beéle]

Vamo' en la carretera, nada en el maletero (¡Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh!)

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pega'o en el pechoY lo que no sirve fue, fue, fue (Aye)

[Interludio: Beéle]

Oh, no

¡Aye!

[Puente: Beéle]

Tú ere' qué cule, bombón

Tú ere' qué cule, bombón (¡Ayo!)

Tú ere' qué cule, bombón

Tú ere' qué cule, bombón

[Refrán: Beéle & Shakira, Ambos]

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya