Lista de estrenos de Prime Video en marzo de 2026: 'Sherlock Holmes' encabeza

Mes a mes, las principales plataformas de streaming actualizan su catalogo de producciones. En este caso, Prime Video no quedó atrás y presentó toda su lista de nuevas producciones, desde algunas series y películas.
Al igual que Netflix, HBO Max o Disney Plus, Prime busca que el nuevo contenido llegue acorde para que las personas de la plataforma puedan tener una mayor variedad de contenido en las producciones mes a mes.
En marzo de 2026, la protagonista será 'Sherlock', una serie que contará la historia del detective, pero antes de volverse tan famoso a nivel mundial.
Lista de estrenos de Prime Video en marzo de 2026
- Beso de sirena — Nueva serie — 2 de marzo — Un investigador se infiltra en la vida de una misteriosa subastadora vinculada a varias muertes sospechosas.
- El Joven Sherlock — Nueva serie — 4 de marzo — Un Sherlock Holmes de 19 años investiga su primer asesinato en Oxford y descubre una gran conspiración.
- Scarpetta: Médico Forense — Nueva serie — 11 de marzo — Una forense investiga un asesinato mientras resurgen secretos de su pasado.
- La Oficina — Nueva serie — 13 de marzo — Adaptación mexicana sobre empleados que lidian con un jefe caótico e inexperto.
- Amazon Music Live: Vive Latino — Evento en vivo — 14 de marzo — Prime Video transmite en vivo el festival Vive Latino con conciertos y contenido exclusivo.
- Invencible — Nueva temporada — 18 de marzo — Mark Grayson enfrenta nuevas amenazas mientras intenta equilibrar su vida como héroe.
- Zeta — Serie — 20 de marzo — Un espía español y un agente colombiano persiguen a un ex agente ligado a una misión secreta del pasado.
- Amor Animal — Nueva serie — 20 de marzo — El romance entre una cantante de trap y un joven de clase alta enfrenta barreras sociales.
- El Jurado Presenta: Retiro Corporativo — Nueva temporada — 20 de marzo — Un retiro empresarial se convierte en una experiencia absurda llena de tensiones y juegos de poder.
- Deadloch — Nueva temporada — 20 de marzo — Dos detectives investigan un macabro hallazgo que revela secretos de un pueblo aislado.
- Lindas y letales — Película — 25 de marzo — Cinco bailarinas rivales deben unirse para sobrevivir tras quedar atrapadas en un hotel inquietante.
- La Casa de David — Nueva temporada — 27 de marzo — David pasa de pastor a guerrero mientras Israel vive una crisis de poder.