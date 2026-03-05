Lista de estrenos de Prime Video en marzo de 2026: 'Sherlock Holmes' encabeza

Mes a mes, las principales plataformas de streaming actualizan su catalogo de producciones. En este caso, Prime Video no quedó atrás y presentó toda su lista de nuevas producciones, desde algunas series y películas.

Al igual que Netflix, HBO Max o Disney Plus, Prime busca que el nuevo contenido llegue acorde para que las personas de la plataforma puedan tener una mayor variedad de contenido en las producciones mes a mes.

En marzo de 2026, la protagonista será 'Sherlock', una serie que contará la historia del detective, pero antes de volverse tan famoso a nivel mundial.

Lista de estrenos de Prime Video en marzo de 2026