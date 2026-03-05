¿Arcángel, en Bogotá? El artista dio pistas y sería gracias a Westcol

Estuvo de invitado el 24 de enero en el concierto de Bad Bunny en el marco del tour de 'Debí Tirar Más Fotos' y ahora Arcángel volverá a Medellín en este 2026. Así lo hizo saber hace unos días la '8va maravilla' para visitar el "Anastacio" Girardot, como él lo llama, en un show único, pero eso podría cambiar en palabras del propio puertorriqueño.

Y es que este 5 de marzo se habilitó la venta general del concierto de 'Papi Arca' en Medellín y, en tan solo 20 minutos, agotó todo el aforo del Atanasio Girardot. "El 5 de septiembre el "Anastasio" Girardot de Medellín estará completamente lleno para una noche de perreo histórica", celebraron desde Páramo Presenta por la noticia.

Pero este mismo jueves el puertorriqueño estuvo en directo al lado de Westcol, quien se ha vuelto uno de sus amigos cercanos en Colombia; ahí recibió la llamada para informarle que se hizo el 'sould out' en Medellín y le ofrecieron hacer una segunda fecha, a lo que respondió que "estaba ready", pero abrió una puerta que ilusionó a más de uno.

Fue el propio Westcol el que le propuso que hiciera otra fecha en Medellín y una más en Colombia, en una ciudad aparte, algo que encendió el rumor que de que Bogotá no se quedaría por fuera de la posibilidad.



Reggaetonero "Arcangel" Foto: AFP

"Ese estrés uno lo soporta, yo fui diseñado para esa carga. Lo hacemos en Medelllín o en otra ciudad, para darle la oportunidad a gente de otra región. Creo que puede ser Cali, Bogotá o Pereira. Me gustan las opciones", dijo. Aunque algunos apuntan que la elegida sería la capital del Valle, que, en palabras de 'La 8va maravilla', fue la primera ciudad que la abrió las puertas en el país.

Arcángel aseguró que Colombia siempre ha sido fiel a su música, que, si se activa, no dudará en hacerlo en más ciudades y Bogotá y Cali como las más posicionadas para visitarlas en este 2026.

"Mi señor, Austin, un abrazo. Te felicito porque vendimos rápido el estadio", fue la llamada que recibió, ahí le preguntaron que si estaba listo para la segunda fecha a lo que dijo que sí. "Hablamos con West y propuso que otra ciudad se merece otra oportunidad, miren a ver. Yo estoy ready para lo que venga", puntualizó.