En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Arcángel, en Bogotá? El artista dio pistas y sería gracias a Westcol

¿Arcángel, en Bogotá? El artista dio pistas y sería gracias a Westcol

'La 8va maravilla' agotó en tan solo 20 minutos su concierto en el estadio Atanasio Girardot y fue informado de la noticia en transmisión en vivo con Westcol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad