María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Bad Bunny cierra su paso por Colombia con tres conciertos en Medellín y más de 140.000 asistentes

Bad Bunny cierra su paso por Colombia con tres conciertos en Medellín y más de 140.000 asistentes

Las presentaciones se llevaron a cabo entre el 23 y el 25 de enero, reafirmando la capacidad del artista puertorriqueño para movilizar multitudes y posicionar a la capital antioqueña como un destino clave para los grandes espectáculos.

