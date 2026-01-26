Bad Bunny cierra su paso por Colombia con tres conciertos en Medellín y más de 140.000 asistentes

Bad Bunny cerró su paso por Colombia con tres conciertos consecutivos en Medellín que reunieron a más de 140.000 asistentes, consolidándose como uno de los eventos musicales más masivos del año en el país.

Las presentaciones se llevaron a cabo entre el 23 y el 25 de enero, reafirmando la capacidad del artista puertorriqueño para movilizar multitudes y posicionar a la capital antioqueña como un destino clave para los grandes espectáculos.

La primera noche contó con la participación de Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, quien se unió al artista en el escenario en un momento que emocionó a los fans.

Durante el espectáculo, el artista se trasladó a un segundo escenario, La Casita, donde interpretó éxitos como Veldá, Titi me preguntó, Neverita y Si veo a tu mamá. Uno de los momentos más esperados llegó antes de Voy a llevarte pa’ PR, cuando Bad Bunny eligió a un fan para subir al escenario y gritar: "Acho PR es otra cosa".



El show continuó con canciones como Me porto bonito, No me conoce, Bichiyal, Yo perreo sola, Efecto, Safaera, Diles y Mónaco. En la segunda nochem se presentó la "canción exclusiva" del concierto: Tú no metes cabra (2020), interpretada solo en Medellín.

El artista sorprendió de nuevo con Me acostumbré (2017), junto a Arcángel, tema que normalmente no forma parte de su repertorio. En el escenario principal, el artista interpretó Tú no vive así y La Jumpa, y luego continuó solo durante 20 minutos con canciones como Pa’ que la pases bien, Aparentemente, Flow violento y Gata oficial, manteniendo la energía del público hasta el final del espectáculo.

El cierre de su gira en Colombia, el domingo 25 de enero, estuvo marcado por la aparición sorpresa de Karol G. Ambos intérpretes compartieron el escenario para cantar Ahora Me Llama (2017), tema que impulsó sus carreras a nivel internacional. Además, interpretaron canciones recientes como Si antes te hubiera conocido y Latina Foreva, generando uno de los momentos más emotivos de la noche.

El impacto de la visita de Bad Bunny, en un espectáculo promovido por Diomar García Eventos y Live Nation, se extendió más allá del entretenimiento. Sectores como el turismo, la hotelería y el comercio reportaron alta demanda durante los días de los conciertos, mientras que Medellín reforzó su proyección internacional como ciudad anfitriona de grandes giras musicales.