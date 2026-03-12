Alerta de estafa en internet a interesados en ir al Festival Estéreo Picnic 2026 //

A falta de una semana que dé inicio a nueva edición del Festival Estéreo Picnic (FEP) en Bogotá, expertos en ciberseguridad encendieron las alarmas por algunos casos de estafa online por parte de algunos ciberdelicuentes en la compra y venta de boletas para este evento.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que los periodos de alta expectativa por eventos musicales suelen convertirse en escenarios propicios para el fraude digital. La urgencia por conseguir entradas, sumada a la escasez de boletas en plataformas oficiales, hace que muchos usuarios recurran a alternativas informales en internet, donde operan redes de estafadores.

“Los ciberdelincuentes saben que los conciertos generan urgencia y escasez de boletas. En ese contexto, crean páginas falsas, perfiles fraudulentos o enlaces engañosos para capturar pagos o robar datos personales”, advirtieron especialistas de Oplium, empresa dedicada a la ciberseguridad.

Para empresas especializadas en seguridad informática, este fenómeno refleja cómo las dinámicas del entretenimiento y las transacciones en línea se han convertido en nuevos puntos de interés para los ciberdelincuentes.



Festival Estéreo Picnic, evento de música realizado en Bogotá Foto: Blu Radio

Así operan ciberdelicuentes de cara al Festival Estéreo Picnic

Uno de los métodos más frecuentes es la creación de páginas falsas de venta de entradas. En estos casos, los delincuentes replican el diseño de plataformas oficiales de boletería para engañar a los usuarios. A través de estos sitios fraudulentos, los estafadores logran capturar pagos o información bancaria de quienes creen estar realizando una compra legítima.

"El objetivo de estas estafas es captar datos personales —como nombre, cédula, correo o teléfono— y, sobre todo, información financiera. Con frecuencia, el fraude comienza con anuncios en redes sociales, mensajes en grupos o correos electrónicos que llevan a sitios que aparentan ser oficiales. Allí solicitan registros, pagos anticipados o la validación de tarjetas, lo que puede terminar en cargos no autorizados o en el uso de los datos para suplantación de identidad", explicaron de Kaspersky, otro portal especialista en ciberseguridad, que revela que el 40 % de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso, mientras que el 25% admite que no sabría identificar un correo o mensaje fraudulento

Así operan los ciberdelincuentes. Foto: Freepik.