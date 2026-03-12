Galán pide acceso inmediato de la Policía a cámaras privadas tras delitos en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, denunció que la Policía en la ciudad está teniendo trabas a la hora de acceder a las imágenes de cámaras privadas de seguridad que registran la vía pública cuando se comete un delito.

Galán expuso como ejemplo un caso reciente de sicariato ocurrido en el norte de la ciudad donde, la demora, impidió contar rápidamente con información clave afectando la posibilidad de desplegar con mayor eficacia el denominado “plan candado” para ubicar y capturar al responsable.

“Hace tres semanas ocurrió un sicariato en el norte de Bogotá. La Policía llegó en menos de tres minutos al sitio y lo primero que hizo fue mirar qué cámaras había esa zona de la calle y andén para poder identificar al sicario y desplegar un plan candado para capturarlo. No le dieron las imágenes. Pasaron más de diez minutos. Inclusive ha habido policías por radio llamando diciendo ¿qué buscamos? ¿Cuál es la descripción? ¿Es una moto? ¿Es un vehículo? ¿Qué es? No sabían. Eso no puede pasar”, detalló el mandatario.

Ante esta situación, Galán convocó a los congresistas actuales y electos de la capital a una reunión que se realizará el próximo lunes 16 de marzo en el Palacio Liévano, sede de la alcaldía.



El objetivo del encuentro será discutir una agenda conjunta que permita fortalecer las herramientas legales y operativas de las autoridades para combatir la delincuencia en la ciudad.

Durante la reunión, el mandatario también planteará otros temas relacionados con seguridad y justicia, entre ellos la necesidad de garantizar sanciones más efectivas para delitos como el hurto de celulares y mejorar la coordinación entre la alcaldía, la Policía, la Rama Judicial y el Congreso de la República.

La intención, señaló, es construir soluciones conjuntas que permitan capturar a los delincuentes con mayor rapidez y asegurar que enfrenten consecuencias judiciales efectivas.