Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Galán pide acceso inmediato de la Policía a cámaras privadas tras delitos en Bogotá

Galán pide acceso inmediato de la Policía a cámaras privadas tras delitos en Bogotá

El alcalde reveló, por ejemplo, que en un caso de sicariato en la capital, los policías llegaron rápido al lugar pero no les suministraron los videos para poder activar oportunamente el plan candado.

