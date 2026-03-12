En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Más de 50 heridos en el norte de Israel tras nuevos ataques iraníes

Más de 50 heridos en el norte de Israel tras nuevos ataques iraníes

La mayoría de los afectados tienen heridas provocadas por vidrio, según explicó un portavoz del MDA al medio israelí Jerusalem Post.

Publicidad

Publicidad

Publicidad