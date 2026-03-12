Martha Lucía Zamora, vice de Roy Barreras: Recap - programa completo del 12 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del jueves 12 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora realizaron una radiografía sobre su candidatura de cara a las próximas elecciones.
- El exprecandidato David Luna expresó su apoyo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para las elecciones presidenciales.
- Un nuevo caso de inseguridad, en el que se robaron una moto BMW, dejó herido a un vigilante en un conjunto privado en el norte de Bogotá.
- La reunión de los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en la frontera fue cancelada por razones de seguridad.
- Petro y Trump vuelven a llamarse: hablaron de Delcy y polémica por cumbre en Miami.