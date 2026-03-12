Ozuna regresa a sus orígenes musicales en el día de su cumpleaños: "Versión prime"

La superestrella de la música urbana Ozuna celebra su cumpleaños este viernes, 13 de marzo y, como parte de la celebración, decidió adelantar un regalo para sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Una aventura”, presentado oficialmente este 12 de marzo.

"Una aventura” aborda una temática que conecta fácilmente con el público: los amores imposibles, esas historias que generan una conexión inmediata entre dos personas, pero que por diferentes circunstancias no pueden concretarse. La canción se mueve dentro del reguetón romántico, una fórmula que ha sido clave en la carrera del artista.

Antes de su lanzamiento oficial, el tema ya había comenzado a generar conversación en redes sociales luego de que Ozuna compartiera un adelanto con sus seguidores. El fragmento se difundió rápidamente entre los fans y acumuló miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas digitales.

El ritmo que usa el puertorriqueño en esta canción trae de vuelta la mejor versión de Ozuna, por lo que muchos fans ven en esta una "versión prime" de su trabajo. En un momento especial para su carrera.

