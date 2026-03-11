En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Irán amenaza con atacar todos los puertos de la región si EE. UU. bombardea los suyos

Irán amenaza con atacar todos los puertos de la región si EE. UU. bombardea los suyos

"Si la amenaza de Estados Unidos contra los puertos de Irán se materializa, todos los puertos y centros económicos de la región serán atacados", afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes.

Puerto militar de Bandar Abbás, en el sur de Irán, a lo largo del estrecho de Ormuz.
Puerto militar de Bandar Abbás, en el sur de Irán, a lo largo del estrecho de Ormuz.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad