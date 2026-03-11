Reanudan búsqueda de joven que arrastrado por el mar en Puerto Colombia, Atlántico

Este miércoles se realizó un operativo conjunto entre la Armada Nacional, Guardacostas y un competente especializado del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) de la Fiscalía alrededor del muelle de Puerto Colombia, Atlántico, en búsqueda del cuerpo de Mateo Arias Pedraza, joven de 19 años al que se le perdió la pista cuando ingresó a las playas de este municipio el pasado 24 de febrero, es decir, hace dos semanas.

Aunque su búsqueda no se ha detenido durante los últimos días, la Armada Nacional utilizó un equipo de alta tecnología de ondas electromagnéticas que permitió ver imágenes por debajo del agua, entre esos escombros y basuras echadas por la comunidad.

De hecho, allí habían buzos preparados para ingresar a las aguas para nuevos monitoreos, sin embargo al terminar el estudio del terreno mediante sondas, radar y fotografía no pudo hallarse su paradero.

“La Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, en desarrollo del proceso de búsqueda y rescate del joven Mateo Arias, desaparecido el 24 de febrero del 2026 en las playas del Muelle de Puerto Colombia, inició un proceso de búsqueda con apoyo de la Armada, consistente en unos equipos tecnológicos para determinar si el cuerpo se encuentra en las bases del Muelle Antiguo, donde se presuma que pueda estar el joven. Igualmente, se sigue prestando toda la colaboración institucional por parte del municipio, con su cuerpo de socorro, dentro de las capacidades”, afirmó Leonardo Vargas, jefe de oficina de gestión del riesgo municipal.



El CTI de la Fiscalía en Barranquilla apoyará la búsqueda por los próximos días realizando inspecciones a las diferentes playas del Atlántico y sus poblaciones aledañas. Del mismo modo, vigilarán de forma cercana el corredor entre “La Arenosa” y Cartagena para verificar cualquier hallazgo.

Hay que mencionar, que las condiciones siguen siendo difíciles para la búsqueda de Mateo, debido a los fuertes vientos que hay en la jurisdicción.

Las autoridades informaron que el joven Mateo Arias, oriundo de Riohacha, ingresó al mar a las 6:11 de la tarde, siendo que el uso de playas solo está permitido hasta las 4 de la tarde, acto que hoy mantiene en preocupación a toda su familia.

Su madre, de hecho, envió hace unos días una carta al Gobierno Nacional en la que pide toda la ayuda posible para volverlo a ver.