El primer partido de los octavos de ida del miércoles por la Champions League, en el BayArena, el Bayer Leverkusen recibió al Arsenal de Inglaterra. Un encuentro que terminó empatado 1 a 1. Este enfrentamiento volverá a retomarse, y a definirse, el próximo martes, 17 de marzo, en Inglaterra.

Segundo empate de la jornada de la Champions League

Apenas unos segundos después del descanso, el español Álex Grimaldo botó un saque de esquina muy elevado, que llegó hasta el segundo palo, donde apareció el capitán Robert Andrich (46') para adelantar de cabeza al Werkself. Los gunners respondieron de penal, con un gol anotado desde los once metros por el exjugador del Leverkusen Kai Havertz (89').

La misión de convertir el penal desde los once metros recayó en los hombros de Kai Havertz, excanterano del Bayer Leverkusen y jugador de los Gunners desde 2023. El futbolista de 26 años, que fue homenajeado antes del pitido inicial por su exequipo, disparó raso a la izquierda, y pese a que el guardameta Janis Blaswich adivinó sus intenciones, el balón acabó en el fondo de la red.

Este empate se suma a los resultados de la Champions League. El Galatasaray le ganó por la mínima diferencia, 1 a 0, al Liverpool. El Bayern Múnich goleó 6 a 1 al Atalanta de Italia; el Atlético de Madrid también goleó 5 a 2 al Tottenham; y el Newcastle empató 1 a 1 con el Barcelona.



Antes del duelo del martes, el Arsenal, líder de la Premier League, recibirá en el campeonato inglés al Everton, mientras que el próximo sábado el Leverkusen actual sexto clasificado en Bundesliga recibirá al líder Bayern Múnich, equipo donde juega el colombiano Lucho Díaz.