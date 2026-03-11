En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Casos de deepfake: la nueva ola de fraude financiero en Colombia; así se prepara el sector bancario

Casos de deepfake: la nueva ola de fraude financiero en Colombia; así se prepara el sector bancario

En Colombia, los deepfakes, contenidos falsificados mediante inteligencia artificial, están comenzando a transformar la forma en que operan los delincuentes digitales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad