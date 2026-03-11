En vivo
J Álvarez vuelve al juego y reafirma su lugar en la evolución del género urbano

Ya son más de 15 años de carrera para él, en donde canciones como “Junto al Amanecer”, “Sexo, Sudor y Calor”, “La Pregunta”, “Regálame Una Noche”, entre otras, inmortalizaron su nombre.

