J Álvarez vuelve al juego y reafirma su lugar en la evolución del género urbano

A principios de los 2000s, la isla de Puerto Rico empezó a vivir una transformación cultural en cuanto a música con la aparición del reggaetón que llegó de la mano de artistas como Tego Calderón, Daddy Yankee, Don Omar o productores como los Luny Tunes o Tainy, quienes marcaron un antes y un después en la cultura latina.

Pero también llegaron nombres como Wisin, Yandel, Arcángel, De La Ghetto, Ñengo Flow o J Álvarez, quienes crearon himnos que, hasta la fecha, siguen resonando en discotecas en todo el mundo. Este último, Javid David Álvarez Fernández como es su nombre de pila, fue crucial en ese auge del reguetón para trascender barreras y muchas de sus canciones llegaron hasta las principales emisoras en Colombia.

“Uno tiene una base y no, y seguir soñando, poder seguir llevando la música de uno a otros niveles y ver cómo siguen abriéndose puertas gracias a todo lo que están haciendo los artistas nuevos también y todas las compañías nuevas que se han añadido al género que siguen ayudándonos a llevar nuestra música al nivel que está llegando”, expresó J Álvarez en diálogo con Blu Radio.

Ya son más de 15 años de carrera para él, en donde canciones como “Junto al Amanecer”, “Sexo, Sudor y Calor”, “La Pregunta”, “Regálame Una Noche”, entre otras, inmortalizaron su nombre y su música en el género para siempre.



Para el cantante, el mismo concepto de evolución también define al género urbano. Según explicó, el reggaetón pasó de ser un estilo criticado a convertirse en un fenómeno global que hoy llena estadios y domina la industria musical.

A lo largo de su carrera, J Álvarez ha construido una discografía que ha marcado distintas etapas del reggaetón. Entre los álbumes más destacados mencionó “Otro Nivel de Música”, “Camino pa’ la Cima” y “La Fama que Camina”.

J Álvarez también se prepara para reencontrarse con el público en distintos escenarios de Latinoamérica. El artista mencionó presentaciones en eventos y venues importantes como el Movistar Arena en Chile y festivales en Colombia.

J Álvarez // Foto: Instagram @jalvarezoficial

Publicidad

La nueva generación del reggaetón

Han pasado años y, sin duda, este género no es lo mismo a lo que era hace años. No solo por la manera en que se produce, sino por lo que se transmite en sí en estas canciones para darle toda una nueva visión. Prueba de ello: Bad Bunny, quien transformó la forma en que se ve a los artistas urbanos como referentes de la cultura latina.

De hecho, en diálogo con J Álvarez, el artista abordó el impacto de estos contemporáneos como Bad Bunny, J Balvin o Ryan Castro, quienes han llevado el reggaetón a escenarios globales y han fusionado el género con sonidos caribeños y folclóricos.

Para J Álvarez, estos artistas representan la evolución natural del movimiento que su generación ayudó a construir. El cantante explicó que, a diferencia de los inicios del reggaetón, los nuevos artistas tienen un camino más claro dentro de la industria.

Publicidad

“Ellos son la evolución de lo que uno comenzó (…) Ahora los artistas se preparan para hacer estadios. Nosotros nos preparábamos para hacer discotecas porque el nicho era más pequeño”, señaló.