Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Escándalo UNGRD: la representante Karen Manrique se entregó en la Sijín en Tame, Arauca

Escándalo UNGRD: la representante Karen Manrique se entregó en la Sijín en Tame, Arauca

Es investigada por el delito de cohecho impropio, dentro del caso que también involucra a otros cuatro congresistas llamados a juicio por su presunta participación en redireccionar contratos.

