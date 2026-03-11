Escándalo UNGRD: la representante Karen Manrique se entregó en la Sijín en Tame, Arauca

La representante a la Cámara Karen Manrique se entregó en la Sijín en Tame, Arauca, tras la orden de captura en su contra expedida por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La congresista es investigada por su presunta participación en un entramado de dádivas que habrían sido ofrecidas a parlamentarios para asegurar la aprobación de créditos internacionales del Gobierno.

La información confirmada por las autoridades señala que la entrega se produjo pocas horas después de que el alto tribunal emitiera la orden judicial. Tras su presentación ante la Policía, se iniciaron los procedimientos para la legalización de la captura y se contempla su posible traslado a Bogotá, donde continuará el proceso en su contra.

Manrique, quien representa una de las llamadas curules de paz por el departamento de Arauca, fue reelegida recientemente con más de 5.000 votos en los comicios del 8 de marzo. Su curul corresponde a las circunscripciones especiales creadas en el marco del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc y representa a municipios como Arauquita, Fortúl, Saravena y Tame.



Pruebas contra Karen Manrique

La investigación apunta a que varios congresistas habrían condicionado su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos relacionados con la UNGRD. Según las indagaciones, los proyectos comprometidos sumarían cerca de 90.000 millones de pesos y estarían destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

En el caso de Manrique, se le señala de presuntamente intentar direccionar contratos de la UNGRD en el municipio de Saravena, a cambio de apoyar la aprobación de créditos internacionales solicitados por el Gobierno. Su nombre aparece en los chats entregados a la Corte Suprema por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien colabora con la justicia en este proceso.



La decisión de la Corte Suprema también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur, quien recientemente resultó elegido el 8 de marzo como senador con más de 134.000 votos. Ambos son investigados por el delito de cohecho impropio, dentro de un caso que también involucra a otros cuatro congresistas llamados a juicio por su presunta participación en el mismo esquema.

Wadith Manzur y Karen Manrique fueron reelegidos en Senado y Cámara el pasado 8 de marzo Foto: Blu Radio y captura de pantalla

Las autoridades continúan avanzando en las diligencias judiciales mientras se espera que en las próximas horas se defina la situación del resto de los implicados en este escándalo que sacude al Congreso y a la gestión de contratos relacionados con la atención y prevención de emergencias en el país.