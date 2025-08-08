Se conocen nuevos chats entre el exministro Bonilla y Benavides en escándalo UNGRD

Noticias Caracol reveló nuevos chats entre el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y su exasesora María Alejandra Benavides que los involucraría, aún más, en el grave entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) con una serie de contratos. Estas nuevas pruebas y chats ya están en poder de la Corte Suprema de Justicia.

Estos documentos, que suman 799 páginas, sugieren que Bonilla, junto con su exviceministro y luego ministro de Hacienda, Diego Guevara, habrían participado en un entramado criminal destinado a sobornar a seis congresistas. El objetivo era asegurar la aprobación de un cupo de endeudamiento para la nación, mediante promesas de contratos gestionados a través de la UNGRD.

Según el alto tribunal, este entramado con los congresistas habría comenzado el 26 de septiembre de 2023, estableciendo un complejo proceso para determinar una retribución. Las promesas se materializarían en proyectos específicos en las poblaciones de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.

Una prueba clave son los chats de María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro Bonilla, quien ahora colabora con la justicia. En una de estas conversaciones, enviada mientras Bonilla estaba en Emiratos Árabes, Benavides le pregunta a Bonilla: "¿Está de acuerdo en que el vice Diego atienda a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de la unidad para la gestión del riesgo, pero que salen el otro año?". A lo que el entonces min hacienda contesta: "Sí, adelanta eso".

La Corte señala que las reuniones informales del 5 de diciembre de 2023, con el viceministro Guevara y la asesora Benavides, fueron el momento culminante para la aceptación de las promesas remuneratorias. Una reunión posterior, el 6 de diciembre, con el ministro Bonilla, habría servido como instancia de ratificación.

Chats entre Bonilla y Benavides Foto: Noticias Caracol

Vale recordar que los congresistas investigados por este caso son los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, y los representantes a la Cámara Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. A estos legisladores se les acusa de pactar supuestamente contratos por más de 90.000 millones de pesos a cambio de gestionar créditos internacionales. Además, se han revelado pruebas de sobornos directos, como una cartera que Liliana Bitar habría regalado a María Alejandra Benavides.

La Corte destaca que se le dio un tratamiento "oculto y sigiloso" a estos hechos, y que en varias ocasiones los mensajes fueron eliminados por sus emisores. Este complejo entramado sigue siendo objeto de investigación, con graves implicaciones para altos funcionarios y congresistas del actual Gobierno nacional.