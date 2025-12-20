Declaran bajo protección ambiental 14.000 hectáreas de la Serranía de Buriticá en Antioquia

Cerca de 14.000 hectáreas de la Serranía de Buriticá quedan bajo protección ambiental. El área abarca ecosistemas andinos y subandinos que cumplen un papel clave en la regulación hídrica de la región, pues allí se concentran al menos 677 nacimientos de agua y decenas de manantiales que abastecen acueductos rurales y comunidades de Buriticá y municipios vecinos.

De otro lado, la entidad señaló que la protección de este bloque natural favorece la conexión ecológica entre los parques nacionales Paramillo y Tatamá, facilitando el tránsito de especies como el oso andino, una de las más amenazadas del país. Además, se resguardan bosques conservados, cañones, pendientes escarpadas y paisajes rurales tradicionales.

Desde la perspectiva ambiental, la autoridad ambiental explicó que la declaratoria responde a las presiones que ha enfrentado la serranía por actividades como la expansión agropecuaria y la minería. Liliana María Taborda, directora general de Corantioquia.

"Una nueva área protegida se suma a nuestro Sistema Departamental de Áreas Protegidas. La serranía de Buriticá, un ejercicio que nace desde la mesa ambiental con la participación ciudadana, la participación desde la misma administración municipal, la empresa privada", resaltó. Liliana Taborda, directora de Corantioquia.



La entidad indicó que el proceso se construyó con participación comunitaria durante más de dos décadas, con encuentros en distintas veredas de Buriticá y espacios de concertación que permitieron definir las áreas a proteger y las reglas básicas de manejo del territorio.

"Desde la serranía, nosotros lo que más pensamos es en el agua, vital para la conservación de todas las especies que hay dentro de la serranía, pero lo más importante son las comunidades. Desde la Mesa Ambiental estamos visionando que en 200 años, toda esta población tenga los mismos servicios ecosistémicos que nosotros tenemos, como es el agua, la flora y la fauna", explicó Antonio María Hidalgo, presidente de la Mesa Ambiental de ese municipio.

Por lo pronto, se conoció que el siguiente paso será la formulación del plan de manejo, en el que se establecerán las condiciones de uso, conservación y restauración de estas 13.858 hectáreas.