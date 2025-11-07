Recuperan predio en Buriticá vinculado al Clan del Golfo: tenía túneles y planta de $800 millones

La Sociedad de Activos Especiales recuperó otro predio en Buriticá, Antioquia, donde las autoridades habían desactivado tres cilindros con explosivos en los últimos días. Durante la diligencia, se encontraron tres túneles de acceso ilegal, una planta eléctrica avaluada en cerca de 800 millones de pesos y construcciones destinadas a la explotación irregular de oro para el Clan del Golfo.

Luego de que las autoridades confirmaran a inicios de este mes la desactivación de tres cilindros con explosivos en túneles de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que este predio fue recuperado, luego de ser utilizado para la explotación ilícita de oro por parte de estructuras vinculadas al Clan del Golfo.

El operativo fue adelantado con apoyo de la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal, la Alcaldía de Buriticá, el Ejército Nacional y la Policía y en él se encontraron tres túneles de acceso ilegal utilizados para la extracción subterránea del mineral, una planta eléctrica avaluada en cerca de 800 millones de pesos y varias construcciones utilizadas como centros logísticos.

Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, confirmó que estas diligencias continuarán en esa localidad y pidió a las autoridades investigar a quienes serían los responsables también de generar amenazas contra funcionarios de la entidad: "Esto ha generado amenazas a funcionarios de la SAE. Tenemos que decirles que no vamos a permitir que se siga amenazando a funcionarios de la SAE. Esperemos que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones del caso y pedirle a la comunidad que no se deje instrumentalizar, porque no está bien. Estamos recuperando estos bienes para ustedes mismos, para la comunidad", manifestó Pérez.



Dentro de estas acciones, informó la entidad que también se realizaron las notificaciones de desalojo a otros predios ocupados irregularmente, los cuales serán recuperados por la SAE en coordinación con las autoridades competentes: “En estricto cumplimiento de la ley y con el fin de restablecer el control estatal sobre los bienes administrados”, destacó.

La SAE indicó que continuará con su estrategia para proteger los bienes del Estado, debilitar las economías ilegales y contribuir al restablecimiento del orden público en el occidente antioqueño, región donde la explotación ilícita ha sido fuente de financiación para estructuras criminales. Según la entidad, las medidas no buscan interferir con la minería legal ni con las actividades artesanales que cumplen con la normativa vigente, sino salvaguardar el interés colectivo y evitar que los activos estatales se utilicen para sostener economías criminales.