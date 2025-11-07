Incendiaron vivienda en medio de combates entre el Clan del Golfo y disidencias Farc en El Bagre

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denunció una nueva escalada de violencia en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca del departamento, donde se registraron fuertes enfrentamientos armados entre integrantes del Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

Los combates ocurrieron en la vereda El Socorro, finca La Orqueta, jurisdicción del corregimiento Puerto López, mientras se desarrollaba una misión humanitaria en la vereda Mina Nueva, con presencia de la Defensoría del Pueblo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos.

Según el reporte de Cahucopana, durante los enfrentamientos, integrantes del Clan del Golfo incendiaron una vivienda habitada por una familia campesina, cuyo paradero aún se desconoce.

La organización señaló que este hecho refleja el grave riesgo que enfrentan las comunidades rurales del Nordeste antioqueño y del Valle del río Cimitarra, donde los choques entre estructuras armadas ilegales se han intensificado durante las últimas semanas.



Esta ONG recordó que hace aproximadamente quince días, en el mismo sector, fue asesinado el arriero Jaime de Jesús Martínez, lo que evidencia la continuidad de las agresiones contra la población civil en medio de la disputa territorial entre los grupos armados.

Ante esta situación, la corporación pidió de manera urgente a las autoridades nacionales e internacionales, así como a los organismos humanitarios, para que activen mecanismos de protección, atención y acompañamiento inmediato a las comunidades afectadas, en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Constitución Política de Colombia.

Finalmente, la organización exigió el cese inmediato de las acciones armadas que vulneran los derechos humanos y ponen en riesgo la vida, la integridad y la permanencia de las familias campesinas del Nordeste antioqueño.

Blu Radio consultó a la Brigada 11 del Ejército frente a la denuncia y a través de su personal de Comunicaciones confirmaron que no tenían reporte de lo sucedido.