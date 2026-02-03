En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / El ‘guiño’ de la Corte Constitucional al impuesto de las bebidas azucaradas

El ‘guiño’ de la Corte Constitucional al impuesto de las bebidas azucaradas

Aunque el alto tribunal en 2023 avaló el impuesto a las bebidas ultraprocesadas, dio luz verde al gravamen tras estudiar una demanda que alegaba una presunta exclusión contra consumidores veganos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad