En Montería mandaron de "vacaciones" a los profesores y estudiantes por emergencia invernal

En Montería este miércoles no solo amanecieron 13 barrios en medio de las aguas, sino también rodeados de policías que realizan patrullajes en lanchas, porque el alcalde tuvo que decretar un toque de queda debido a que lo que se salvó del agua, quedó a merced de ladrones que aprovechan para saquear las viviendas en medio de la tragedia.

A pesar de que ni ayer ni hoy se han registrado lluvias, las crecientes súbitas no sólo están inundando sino también arrasando lo que se encuentran a su paso, como la vivienda de Luis Carlos Herrera, un campesino del municipio de Canalete, quien en la mañana de este martes solo pudo correr con su hijo, para quedar a salvo del río, dejando atrás años de esfuerzos.

"Lo perdí todo. Ni los chocoros los pude salvar. Salí con el niño corriendo y ya", contó el hombre.

Pero el miedo también se mezcla con la indignación por la decisión de la Secretaría de Educación de Montería de declarar hasta finales de marzo un periodo de vacaciones para docentes y estudiantes, desconociendo la realidad detrás de las inundaciones.



La medida fue fuertemente cuestionada por el sindicato, quienes propusieron alternativas distintas a la modificación del calendario y el adelanto del receso escolar, pero al parecer la medida seguirá como unas "vacaciones" hasta el 23 de marzo.

Ante esto, Marta Moreno, una profesora de un colegio oficial de Montería, se volvió viral en redes sociales por su particular protesta: se colocó unas gafas de sol y ropa de playa para agradecer por las "vacaciones" que le dieron, mientras mostraba cómo estaba su casa con el colchón flotando y sus enceres perdidos.

"Puedo mirar desde la ventana cómo flotan espectacularmente todos los útiles de aseo para limpiar en la casa en estas vacaciones. Me encanta mi lugar de vacaciones. Estoy muy agradecida con el gobernador y el alcalde de Montería que me mandaron de vacaciones. Gracias, me siento tan feliz con mi casa llena de hermosas aguas que la rodean... porque cuando la gente pobre sufre, los ricos de escritorio se inventan cualquier cosa", manifestó ella en medio de su video.

Desde Fecode, señalaron que "la Alcaldía está optando por la imposición" y que esto refleja "una clara vulneración de derechos laborales".

Mientras tanto la lista de afectaciones sigue creciendo. Si bien según imágenes satelitales, al menos hay 48.000 hectáreas de Córdoba bajo el agua, se proyectan que en total unas 300.000 hectáreas serían las golpeadas por las inundaciones, lo que hasta el momento deja 53.000 damnificados.

A su vez, ya se contabilizan 1.700 viviendas destruidas y otras 4.000 inhabitables, para un total de 5.700 casas que deben ser reconstruidas. Esto, sin saber todavía en qué condición quedarán las otras viviendas que aún están bajo el agua.