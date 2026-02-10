En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fuertes lluvias han dejado más de 600 kilómetros de vías afectadas en Antioquia

Fuertes lluvias han dejado más de 600 kilómetros de vías afectadas en Antioquia

En el departamento avanza la construcción de planes de mitigación tras la declaratoria de calamidad pública como la entrega de 16.000 ayudas a damnificados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad