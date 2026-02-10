Fuertes lluvias han dejado más de 600 kilómetros de vías afectadas en Antioquia

Lluvias han dejado más de 600 kilómetros de vías afectadas en Antioquia. En el departamento avanza tanto la construcción de planes de mitigación tras la declaratoria de calamidad pública como la entrega de 16.000 ayudas a damnificados.

Aunque con menos intensidad, las lluvias persisten en varias zonas de Antioquia y, por ello, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades de gobierno continúan atendiendo las emergencias que ha dejado este fenómeno, especialmente en la subregión de Urabá.

Uno de los focos principales de la institucionalidad se centra en la infraestructura afectada clave para temas como el derecho a la vivienda, la educación y la misma movilidad, uno de los sectores justamente con repercusiones más fuertes, según el gobernador Andrés Julián Rendón.

Y es que, en medio de la construcción de planes de mitigación para todo el departamento, el mandatario reveló que las fuertes precipitaciones ya han causado daños en 660 kilómetros de vías en todo el departamento. De estos 400 kilómetros son terciarios, 190 secundarios y 70 están a cargo de la Nación.



El gobernador se refirió también a las dificultades en temas como la educación y la agricultura donde hay más de 5.000 hectáreas de diferentes cultivos, especialmente en el Urabá, totalmente bajo el agua.

“Se necesita hacer la mitigación de esas obras de infraestructura, levantar la educativa, la infraestructura educativa que hoy nos tiene semiescolarizados a 22 000 estudiantes y también la compensación económica. Quienes vivían del turismo perdieron también el sustento, los cultivadores de plátano de maracuyá”, aseguró el mandatario seccional.

Pese a este complejo panorama, avanza la entrega de más de 16.000 ayudas a los damnificados, de los cuales más del 80% se encuentran en Urabá.

Según la administración departamental, estas ayudas se distribuyen en 7.943 kits de alimentos, 6. 552 kits de aseo, 96 infantiles y 1.428 colchonetas gestionadas, tanto por la Gobernación como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, otras entidades y donaciones de ciudadanos.

Según el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia para esta segunda semana de febrero se esperan lluvias de variados acumulados, en especial el Occidente y el sur del departamento. Martes y jueves tendrían los mayores acumulados de lluvia de la semana, por lo que Daniel Galeano, director encargado del Dagran, solicitó a los habitantes estar muy pendientes sobre todo de los cambios de la fuentes hídricas.

“Queremos invitar al autocuidado de todas las personas del departamento. Con este tema de lluvias tenemos que evitar cruzar los ríos, verificar la coloración, verificar los niveles y sobre todo siempre estar pendiente de los pronósticos que nos dan las entidades oficiales”, dijo.

En el departamento permanecen 45 frentes con maquinaria amarilla atendiendo emergencias en las vías y avanzan las gestiones para encontrar soluciones provisionales a la pérdida parcial de banca en dos puentes claves para la movilidad del Urabá afectados por crecientes de los ríos San Juan y Mulatos.