Se salvó de milagro: conductor de tractomula luego de que cayeran rocas en La Pintada, Antioquia

El conductor de un tractocamión se salvó de morir, luego de que cayeran varias rocas en la vía que de Antioquia conduce al Eje Cafetero y al Sur del país. El vehículo estuvo a punto de caer al río Cauca, debido a las maniobras que tuvo que hacer el conductor para evitar ser aplastado por las piedras.



Sobre el accidente

Un hombre que conducía una tractomula por la Troncal del Occidente se salvó, literalmente, de morir luego de que en jurisdicción del municipio de La Pintada cayeran algunas piedras de grandes proporciones, situación que generó que maniobrara el vehículo de tal manera que estuvo a punto de caer a un abismo.

En videos que se han conocido se ve como las rocas, que cayeron intempestivamente desde lo alto de una montaña, estuvieron a punto de ocasionar graves daños en el vehículo y en la integridad del conductor que, por pocos centímetros, pudo contar la historia.

#Video Conductor de una tractomula se salvó de milagro de morir, luego de que cayeran varias rocas en La Pintada, Antioquia, vía que conecta al Eje Cafetero y Sur del país. Por fortuna no hubo heridos, pero si se mantiene a esta hora el cierre de la carretera. #MañanasBlu pic.twitter.com/TPIpHYTv5Y — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 10, 2026

En las imágenes se logra apreciar como la cabina de la tractomula resultó con algunos golpes, mientras que, a un lado del vehículo, quedaron las piedras que pueden alcanzar el tamaño de una personas y al otro lado se ve como el tractocamión estuvo a poco de caer al abismo.

Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada por estos hechos y ya las autoridades de tránsito y transporte del departamento de Antioquia hacen presencia en la zona, ya que fue tanta la caída de materia que se tuvo que hacer un cierre preventivo de un carril de la vía que de La Pintada va hacia el sur del país.



Incluso, en el lugar de los hechos se ve como la comunidad y algunos de los conductores afectados por el cierre usan palos, varillas y todo tipo de elementos para intentar quitar las rocas de la vía y que así se pueda recuperar el flujo vehicular lo antes posible, pues reportan gigantescos trancones producto del siniestro vial.

Por ahora, las autoridades de gestión del riesgo también adelantan un monitoreo exhaustivo del lugar donde ocurrió el desprendimiento de las rocas con el fin de verificar si aún hay riesgo y si son necesarias tomar algunas medidas preventivas para evitar una tragedia en esta parte del Suroeste antioqueño.