Contraloría detecta irregularidades por $169.000 millones en el Eje Cafetero

La Contraloría General de la República investiga presuntos daños al uso de los recursos del Sistema General de Regalías por un valor superior a $169.000 millones en la Región Eje Cafetero.

Así lo reveló el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante la rendición de cuentas realizada en Manizales, Caldas, donde destacó también la recuperación de más de $3.500 millones.

Entre 2022 y 2025, la Contraloría ha inspeccionado 109 proyectos en esta región por un monto de $1.1 billones, lo que ha permitido identificar 212 hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $286.000 millones. Del total de recursos auditados, el 49% corresponde a proyectos aprobados por el OCAD Paz, con hallazgos que superan los $34.000 millones.

“Tenemos una responsabilidad histórica: lograr que cada peso de las regalías se traduzca en agua potable, educación, salud e infraestructura productiva”, afirmó el contralor.



Así mismo, advirtió que las auditorías reflejan debilidades estructurales en la gestión de los recursos, al evidenciar proyectos inconclusos, baja ejecución física frente a la financiera, fallas contractuales y ausencia de estudios técnicos previos, lo que genera una ‘peligrosa tendencia de despilfarro y subutilización de los recursos públicos’.

Ante esto se refirió Victoria Bolívar, coordinadora general del Grupo de Regalías de la Contraloría General de la República.

“Son proyectos con una falta de planeación, con temas propios de no terminar las ejecuciones, de ítems que quedaron pagados, pero nunca se vieron reflejados en las obras y de estos proyectos que no han cumplido con el objetivo y con el propósito para el cual se solicitaron”, indicó Bolívar.

Antioquia encabeza la lista de departamentos con mayor valor auditado, con 64 proyectos por $610.824 millones, seguido de Caldas, con 13 proyectos por $209.111 millones. Los informes también señalan que varios proyectos ejecutados por asociaciones de municipios presentan incumplimientos de contratistas y falta de seguimiento por parte de los interventores, generando hallazgos con presunta connotación fiscal por más de $14.000 millones.