Colombia debuta ante Chile en la Copa Sudamericana Sub 20 Femenina

Debuta la Selección Colombia en la Copa Sudamericana Sub 20. Las seleccionadas por Carlos Paniagua jugarán esta tarde de viernes frente a Chile, en su primer partido del torneo. La transmisión del encuentro se realizará por DITU, en su portal web, y por la señal de Gol Caracol.

En el estadio Emiliano Ghessy de Asunción, Paraguay, la selección cafetera, que integra el grupo A, buscará su primera victoria ante el conjunto austral. Jugadoras que militan en clubes internacionales y en algunos de los equipos más destacados del fútbol colombiano serán protagonistas.

Entre las que actúan en el exterior se destacan Luisa Agudelo, quien juega en San Diego, Estados Unidos; Maithé López, inscrita en la planilla del Vancouver, en Canadá; Isabel Weiner, que milita en Columbia, Estados Unidos; y Marleidy Cossio, del Racing de Argentina. También estarán presentes Juana Ortegón y Mariana Silva, de Santa Fe; Lina Arboleda, de Millonarios; Eliana Agudelo, de Medellín; y Mariana Mosquera, de Nacional.



Contra quién jugará la Selección Colombia Femenina Sub-20

La selección tendrá una agenda exigente por la intensidad del calendario. Hoy enfrentará a Chile; el domingo jugará ante Venezuela; el martes se medirá con Uruguay; y el jueves cerrará la fase de grupos frente a Paraguay, selección anfitriona.

En esta edición de la Copa América ya se han disputado cuatro partidos: Paraguay goleó 4-0 a Chile, Venezuela venció 2-0 a Uruguay, Perú ganó con el mismo marcador y Brasil derrotó 3-2 a Ecuador.



Carlos Paniagua, director técnico del equipo, señaló que “en Colombia se hizo una muy buena pretemporada” y que en Paraguay han trabajado en el plan de partido frente a Chile.

Indicó también “que le ha pedido al grupo que para este partido tenga mucha confianza de jugar al fútbol”, aunque advirtió que no deben confiarse, ya que “van a enfrentar un rival con muy buenos argumentos y que tiene un muy buen juego interior”. Por su parte, Juana Ortegón manifestó que el equipo se encuentra tranquilo y motivado.

Colombia integra el grupo A de la competencia. El grupo B está conformado por las selecciones de Perú y Brasil, que ya suman tres puntos, mientras que Ecuador y Bolivia aún no han puntuado y Argentina no ha debutado. El torneo otorga tres cupos al Mundial Femenino Sub 20, que se disputará en septiembre de 2026 en Polonia.