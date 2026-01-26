En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Se conoce fecha del partido de despedida de la Selección Colombia antes de ir al Mundial

Se conoce fecha del partido de despedida de la Selección Colombia antes de ir al Mundial

Blog Deportivo conoció las dos ciudades que son candidatas para este importante partido que será la última conexión con la hinchada en el país antes de emprender el compromiso mundialista.

Publicidad

Publicidad

Publicidad