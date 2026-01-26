Se conoce fecha del partido de despedida de la Selección Colombia antes de ir al Mundial

La Selección Colombia ya comienza a calentar motores rumbo a la Copa del Mundo y, en medio de la planificación final, se confirmó uno de los momentos más esperados por los hinchas: cuándo será el partido de despedida antes del viaje al Mundial.

De acuerdo con lo revelado en Blog Deportivo tras una entrevista con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, el encuentro se jugaría el viernes 29 de mayo, pocos días antes de que el combinado nacional se desplace a México.

Jesurún explicó que la federación viene trabajando desde hace meses en todos los frentes logísticos, incluso antes del sorteo mundialista. De hecho, confirmó que el cuerpo técnico y el equipo de la FCF afinan detalles sobre concentración, viajes y partidos amistosos previos al debut mundialista, que será en Ciudad de México.

En ese contexto, el partido de despedida aparece como una pieza clave. Aunque aún hay aspectos por resolver, principalmente relacionados con la coincidencia del calendario electoral en el país, la intención es clara: que la tricolor tenga un partido oficial en Colombia antes de viajar a Estados Unidos.



Medellín y Bogotá, las sedes que toman fuerza

Barranquilla estaría descartada como sede para este compromiso, y la puja se concentra entre Medellín y Bogotá. Según se reveló en el programa radial, Medellín ha tomado ventaja, pues la ciudad habría ofrecido “absolutamente todas las facilidades” para que el partido se dispute en el estadio Atanasio Girardot, escenario que ya ha albergado a la selección en otras ocasiones especiales.



La idea de la federación es que los jugadores se reúnan inicialmente en el país, con unos primeros días de adaptación que mezclen descanso y trabajo suave, antes de iniciar de lleno la preparación competitiva y el posterior viaje al exterior.

Ahora bien, la capital del país también suena para albergar este partido de despedida, como ya ocurrió rumbo al Mundial de Rusia 2018.



Sede mundialista, casi definida

En la misma entrevista, Jesurún adelantó que la sede principal de concentración de Colombia durante el Mundial estaría en Guadalajara, México, a la espera de la confirmación oficial por parte de la Fifa.

“Es lo que nosotros aspiramos y creemos que en las próximas horas se puede confirmar”, señaló el presidente.

Publicidad

El dirigente también destacó el acompañamiento masivo que tendrá la Selección en Norteamérica, subrayando el respaldo de los hinchas colombianos en Estados Unidos, México y Canadá, así como las gestiones adelantadas para facilitar trámites de visa a los aficionados que cuenten con boleta para los partidos.

Asimismo, Blog Deportivo conoció que este partido sería con un rival oficial y, posiblemente, sea africano.