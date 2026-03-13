En vivo
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Identifican estadounidense enviado a prisión por contactar una niña para actos sexuales en Medellín

Identifican estadounidense enviado a prisión por contactar una niña para actos sexuales en Medellín

Se trata del extranjero Kenneth Gregory Way JR, señalado responsable de ofrecer dinero a una menor de edad de 14 años.

