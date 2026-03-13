Identifican estadounidense enviado a prisión por contactar una niña para actos sexuales en Medellín

Se conocen nuevos detalles y la identidad del estadounidense que fue sorprendido por las autoridades en un apartamento de El Poblado con una menor de edad, a quien contactó a través de redes sociales para abusarla sexualmente. Un juez lo envió a la cárcel.

Ya fue judicializado el ciudadano estadounidense Kenneth Gregory Way JR, señalado responsable de ofrecer dinero a una menor de edad de 14 años para sostener relaciones sexuales en el barrio El Poblado de Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía, el extranjero fue capturado en flagrancia el pasado 10 de marzo por parte de servidores del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, cuando se encontraba con la víctima en un inmueble. La adolescente manifestó que había sido contactada por redes sociales por el presunto victimario quien sabía sobre su edad.

Explicó además que cuando llegaron al apartamento el hombre le ofreció dinero a cambio de un encuentro sexual, propuesta que rechazó y le solicitó que pidiera un vehículo para abandonar el lugar.



El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que continúa la ofensiva contra este tipo de delitos pese a barreras y estrategias dilatorias por parte de los procesados.

“Esta lucha es con papa y yuca, con todas las de la ley. Se capturan aquí y se judicializan acá y ponen abogados y dicen que no hablan español y nos tratan de dilatar y tratan de que se caiga la captura. En casos cuando se cae la captura, en menos de 24 horas le sacamos órdenes de captura y antes de que se vayan del país los capturamos”, dijo.

Gregory Way no aceptó los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y mientras avanza su proceso judicial, deberá permanecer en la cárcel, tras la decisión de un juez de control de garantías. Se estima que por este delito en Colombia, el extranjero podría enfrentar penas entre los 14 y 25 años de prisión.

Publicidad

Vale la pena mencionar que además de 15 extranjeros inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro por alertas de delitos sexuales, al menos cinco han sido capturados por estas conductas en lo corrido de 2026 en la ciudad de Medellín.