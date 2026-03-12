En vivo
Medellín vs. Juventud EN VIVO: DIM busca su paso a la fase de grupos de la Libertadores
Medellín vs. Juventud EN VIVO: DIM busca su paso a la fase de grupos de la Libertadores

El DIM recibirá esta noche a Juventud en el Atanasio Girardot, en el partido de vuelta que definirá el clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras el 1-1 en Montevideo.

