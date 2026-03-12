Medellín vs. Juventud EN VIVO: DIM busca su paso a la fase de grupos de la Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín recibirá esta noche, a las 7:30, en el estadio Atanasio Girardot, al equipo uruguayo Juventud de Las Piedras. El DIM buscará concretar su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.



EN VIVO y gratis Medellín vs. Juventud

Este es el partido de vuelta; la ida se jugó en Montevideo y terminó 1 a 1. Este partido decisivo será transmitido por el equipo deportivo de Blu Radio gratis a través de su canal de YouTube.

Esta noche Medellín jugará contra Juventud de Las Piedras el partido de vuelta:

Alejandro Restrepo, técnico del Medellín, se refirió al partido de esta noche y analizó al rival. El entrenador señaló que Juventud es un equipo que de visitante ha conseguido sus clasificaciones, por lo que, normalmente, por estructura y por intencionalidad, compite de la misma manera fuera o en casa.

Restrepo explicó que, en los partidos que han podido analizar, es un equipo que viene bien y que compite igual de visitante o de local. También destacó que el rival llega con la motivación de haber avanzado dos fases, la misma que tiene el Medellín. El técnico agregó que Juventud es un equipo bien dirigido, con buenos jugadores y con una mezcla similar a la de su equipo, con futbolistas de experiencia y juventud. En ese sentido, aseguró que esperan poder estar a la altura de esta serie y competir de la misma manera que lo han venido haciendo en la Copa Libertadores.



Además, Restrepo manifestó que imagina un partido propio de la Copa Libertadores, de intensidad y con planes de partido por parte de ambos equipos. Señaló que, en la parte física, los dos equipos están igualados.

Finalmente, indicó que será un partido en el que nadie puede guardarse nada desde lo físico, desde lo táctico y desde la atención: un partido definitivo que define la clasificación y en el que ambos equipos se juegan una gran oportunidad de estar en el torneo más importante del continente.



El Tolima ya clasificó a la fase de grupos:

El otro equipo colombiano que venía de participar en la fase previa jugó anoche en el estadio Manuel Murillo Toro. Allí, el Deportes Tolima le ganó 2 goles a 0 a O’Higgins de Chile y avanzó satisfactoriamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El sorteo de los grupos se llevará a cabo el próximo jueves en Paraguay.

