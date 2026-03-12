Trump cree que Irán no debería jugar el Mundial "por su propia vida y seguridad"

La presencia de la selección de Irán en la Copa del Mundo de 2026 se ha convertido en un tema de debate en medio de declaraciones cruzadas entre dirigentes políticos y deportivos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el equipo iraní es bienvenido en territorio estadounidense para disputar el torneo, aunque al mismo tiempo consideró que no sería apropiado que participe por razones de seguridad.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense expresó su posición frente a la eventual participación de Irán en el Mundial que se jugará parcialmente en Estados Unidos. En su mensaje, el presidente señaló que considera preferible que el equipo iraní no viaje al torneo por motivos de seguridad, pese a reiterar que formalmente sería bien recibido.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad", escribió Trump.



Gianni Infantino ya se había pronunciado

En medio de esta discusión, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, había manifestado una postura distinta. El dirigente del organismo rector del fútbol mundial afirmó que, durante sus conversaciones con Trump, el mandatario estadounidense reiteró que la selección iraní sería bienvenida para disputar el torneo en territorio norteamericano.

Infantino, cercano a Donald Trump, en diciembre pasado creó un premio de la paz de la Fifa y se lo otorgó a Donald Trump.



Sin embargo, desde Irán las declaraciones han sido contundentes. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, aseguró que las condiciones para participar en el Mundial no están dadas y vinculó la decisión con el contexto político entre ambos países.

El ministro de Deportes iraní, afirmó que “ sabiendo que ese Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, las condiciones para participar en en la Copa del mundo no están garantizadas”.

El funcionario también agregó que, teniendo en cuenta lo que describió como acciones perjudiciales contra su país, la participación de Irán en el torneo resulta imposible. De esta manera, la participación de la selección iraní en la Copa del Mundo de 2026 queda envuelta en una tensión política que podría terminar afectando su presencia en el torneo.

