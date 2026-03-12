En vivo
Trump cree que Irán no debería jugar el Mundial "por su propia vida y seguridad"

El presidente Trump afirmó que Irán es bienvenido a la competencia en su país, pero al mismo tiempo considera que no es apropiado que asistan por razones de seguridad.

