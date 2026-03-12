Famosa influencer murió en duro accidente de tránsito: su papá también al minuto

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a miles de personas en Brasil tras conocerse la aparatosa muerte de la influencer Karla Thaynnara, de 25 años, al lado de su padre. Pero no porque ambos perdieran la vida juntos, sino que él se terminó quitando la vida cuando vio la escena.

Todo sucedió en horas de la mañana del pasado martes, 3 de marzo, en la carretera del parque industrial y de suministros, conocida como Epia, en Brasil. Thaynnara se movilizaba en su motocicleta cuando chocó contra un vehículo particular y salió dispara a un costado de la carretera, en donde terminó arrollada por un camión, quitándole la vida al instante.

Detrás de ella iba su papá que, al detenerse a ver lo sucedido, no pudo aguantar con la gravedad del impacto y lo aparatoso del accidente, que, a la par que los miembros del Departamento de Bomberos Militares intentaban reanimarla, él terminó quitándose la vida en el sitio por ver la pérdida de su hija.

Moto accidente, referencia Foto: Bing Image Creator

Lo curioso, según autoridades, el padre no se movilizaba al lado de ella ni iban para el mismo destino, sino que ejercía como oficial de reserva de la Policía Militar y acudió al sitio en donde le fue informada la muerte de su hija, por lo que con un arma de fuego terminó disparando contra sí mismo.



La noticia impactó tanto a la población como a las autoridades, en especial por el triste desenlace que tuvieron el padre y su hija. A través de un comunicado, lamentaron lo sucedido y enviaron todos sus mejores deseos a los familiares de las víctimas.

Padre e hija fueron velados el pasado 4 de marzo en el cementerio Campo de Esperanza de Brasilia, acompañado de familiares y amigos que no podían creer lo que pasó en cuestión de minutos. La noticia se hizo famosa a nivel internacional.