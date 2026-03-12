"Yo llego a esta coalición no para mariquear al Centro Democrático": Juan Daniel Oviedo

Este jueves 12 de marzo, la candidata presidencial Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo, anunció que Juan Daniel Oviedo, será su fórmula vicepresidencial en las próximas elecciones.

En entrevista con Voz Populi, el propio Oviedo explicó que el proyecto político se estructurará sobre la base de la Gran Consulta por Colombia, iniciativa que buscará agrupar distintos sectores con el objetivo de presentar una candidatura unificada.

Según el exdirector del DANE, la propuesta no se limita a una alianza electoral, sino a un trabajo conjunto que permita ofrecer respuestas a problemas estructurales del país. “Esto es una voz con dos tonalidades, con cuatro manos, porque vamos a hacer equipo para ser más rápido y hacer mejor todo lo que se prometió también a lo largo de estos cuatro años y que no se ha resuelto”, afirmó.

Oviedo aseguró que la intención de la dupla es impulsar un proyecto que apunte a un país “menos pobre, menos informal y menos violento”, a partir de una agenda de trabajo que reúna a distintos sectores políticos.



Juan Daniel Oviedo. Foto: @JDOviedoAr en X.

Una coalición que se reflejará en el tarjetón

El aspirante a la vicepresidencia explicó que el proyecto político evolucionará hacia una coalición formal que participará en las elecciones. De acuerdo con Oviedo, la Gran Consulta por Colombia será la base de esa estructura política.

Colombia está encontrando en la apuesta Paloma-Oviedo de la Gran Consulta por Colombia una coalición que mañana nacerá con un nuevo nombre y estará en el tarjetón como una coalición. señaló

Detalló que en la primera vuelta presidencial no aparecerá únicamente el nombre de un partido, sino el de la coalición junto a los logos de las colectividades que la integren. “Elegimos al que gana, los demás apoyan y se evalúa la fórmula vicepresidencial”, agregó.



Su papel dentro de la coalición

Oviedo también se refirió al papel que desempeñará dentro de esta alianza política y a las diferencias ideológicas que pueden existir entre los sectores que la conformen. Según explicó, su llegada busca aportar equilibrio dentro del proyecto.

Publicidad

“Yo llego a esa coalición no para mariquiar al Centro Democrático. Yo llego a garantizar que haya balances”, afirmó, al señalar que el objetivo es que las distintas visiones políticas puedan coexistir dentro del proyecto común.

En ese sentido, defendió la necesidad de construir acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. “En Colombia es más fácil dividir y se necesita más carácter para sumar”, sostuvo.



Un llamado a sumar entre distintos

El aspirante insistió en que la coalición busca demostrar que es posible construir un proyecto político conjunto pese a las diferencias ideológicas.

“Este es un ejemplo claro de sumar entre distintos”, señaló Oviedo, quien agregó que el país necesita soluciones y que estas deben construirse a partir de consensos.

Publicidad

Para el candidato, el desafío político consiste en reunir visiones diversas con el objetivo de impulsar desarrollo territorial, inclusión laboral formal e infraestructura en regiones afectadas por el conflicto. Según dijo, la coalición buscará precisamente articular esos esfuerzos en una propuesta común para el país.