Contundente frase de madre de Oviedo al enterarse de fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Una frase directa y cargada de humor marcó uno de los momentos más personales tras el anuncio de que Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Según contó el propio exdirector del Dane en conversación con Voz Populi, su madre reaccionó con una advertencia muy particular al enterarse de la decisión.

"Hoy cuando le conté que iba a aceptar la fórmula vicepresidencial, me dijo: 'Pero eso sí, nada, el ser huevito de Paloma'", afirmó el ahora aspirante al cargo de vicepresidente de Colombia.

Vale recordar que este jueves Oviedo fue oficializado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia luego de cuatro días de conversaciones tras los resultados de las elecciones de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, que lo dejaron en la segunda posición de la Gran Consulta por Colombia con 1.2 millones de votos.

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Foto: EFE

Reacción de la mamá tras no ganar consulta

Oviedo también recordó que un momento emotivo cuando conoció los resultados de la consulta. En ese instante, habló con su madre y le confesó que no había logrado ganar la consulta del 8 de marzo. “Esas lágrimas que fueron públicas fueron por mi equipo”, explicó. Según relató, su preocupación era el futuro de las personas que trabajaron con él durante la campaña, pues muchos quedarían nuevamente sin empleo. Ante esa situación, su madre le dio un consejo que lo marcó.



“Me dijo: ‘Pa’ lante, llore si tiene que llorar, porque necesita desahogarse y pensar en el futuro’”, recordó el exdirector del Dane. Esa conversación ocurrió antes de que surgiera la posibilidad de convertirse en fórmula vicepresidencial de Valencia, un giro que terminaría cambiando el rumbo de su proyecto político.

Ahora, como fórmula de Valencia, Oviedo aclaró los rumores y señalamientos de que el expresidente Álvaro Uribe será su jefe. Afirmó que esto no sucederá e, incluso, reveló que tuvo una llamada con el líder del Centro Democrático en el que le pidió que aprovechara la oportunidad para cumplir las promesas a los colombianos que en los últimos cuatro años no han sido concretadas.



Retos por su posición

Finalmente, el economista habló de los retos personales que implica su entrada en la política nacional. Mencionó que tanto su familia como su pareja han tenido que enfrentar críticas y ataques en redes sociales por su participación en la contienda. Aun así, aseguró que continuará adelante con su proyecto político, confiando en el apoyo de su entorno más cercano, incluyendo su mascota, una perrita llamada Morita.