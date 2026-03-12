Oviedo revela detalles de su llamada con Uribe: "Él es el primero en saber que es una coalición"

Juan Daniel Oviedo, confirmado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, reveló detalles en Voz Popili de la conversación que sostuvo este jueves con el expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de tomarse la decisión de que acompañara en las próximas elecciones presidenciales a la ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

En primer lugar, el exdirector del Dane aclaró que esta conversación no ocurrió el miércoles durante la reunión previa con la senadora Paloma Valencia, como inicialmente se había mencionado. Oviedo relató que mientras sostenía un encuentro privado con la congresista, Uribe la llamó para comentar versiones periodísticas sobre su posible llegada a la coalición. Sin embargo, en ese momento no hablaron directamente. “Yo solo dije que le mandara saludos, pero no pasé al teléfono”, explicó.

¿Qué le dijo Uribe a Oviedo?

Oviedo aseguró que la conversación con el exmandatario fue cordial y giró en torno a la situación del país y la necesidad de responder a las demandas sociales que, según Uribe, han quedado pendientes en los últimos años.

"Por favor encuentre en esta oportunidad una forma de responderle al país las necesidades que tenemos, sobre todo con una deuda creciente de promesas sociales que durante 4 años no se resolvieron", relató Oviedo sobre las palabras de Álvaro Uribe.



Durante el diálogo, Oviedo aseguró que le expresó al exmandatario su visión sobre la importancia de construir alianzas amplias entre distintos sectores políticos. En ese sentido, señaló que el expresidente comprende que su participación en el proyecto político no implica una adhesión directa al Centro Democrático.

"Él es el primero que sabe que esto es una coalición. Sí, esto no es que nosotros estemos adhiriendo al Centro Democrático. Aquí hay una técnica electoral y es que una consulta interpartidista como la Gran Consulta por Colombia deriva o declina en una coalición, en este caso para poder tener a Paloma y Oviedo como candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia", enfatizó.



¿Uribe es su jefe?

El exfuncionario también aclaró que no se considera subordinado políticamente de Uribe, pese a que el expresidente es una figura influyente dentro del partido Centro Democrático de Paloma Valencia.

De hecho, recordó que en los últimos años ha recibido diversas críticas y etiquetas por apoyar o cuestionar políticos. Según dijo, en diferentes momentos lo han señalado de “uribista”, “petrista”, “claudista” o “santista”, dependiendo del contexto. Para él, esas interpretaciones reflejan la tendencia en la política colombiana a encasillar rápidamente a las figuras públicas, algo que —aseguró— no define su proyecto político ni su visión de país.