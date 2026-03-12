En vivo
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Oviedo revela detalles de su llamada con Uribe: "Él es el primero en saber que es una coalición"

El exdirector del Dane se unió a la fórmula de Paloma Valencia luego de obtener 1.2 millones de votos en las votaciones interpartidistas del 8 de marzo.

