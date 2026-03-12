Paloma Valencia tras presentar a Oviedo como fórmula: "Nuestra posición con JEP se mantiene igual"

Paloma Valencia presentó oficialmente a Juan Daniel Oviedo como su fórmula a la vicepresidencia. Los dos estuvieron hablando esta semana sobre la posibilidad de concretar esa alianza, pero había unas diferencias sobre el acuerdo de paz y la JEP.

Valencia, al presentar a Oviedo como su fórmula vicepresidencial, aseguró que sus posiciones frente a la JEP se mantienen.

“Y no voy a declinar la lucha por lograr un juzgamiento que no sea político, sino un juzgamiento en justicia, con presunción de inocencia que valore el sacrificio que han hecho nuestros soldados y policías por la patria. Nuestra posición con la JEP se mantiene exactamente igual”, dijo Valencia.

Por su parte Juan Daniel Oviedo aseguró que esta alianza no es por oportunismo, sino por responsabilidad.



“Dejando de lado los odios del pasado y demostrándole a Colombia que esto que estamos haciendo no es oportunismo, es responsabilidad, porque necesitamos que una visión alternativa de país a la que tenemos hoy en Colombia sea puesta sobre la mesa de forma clara, cercana a la ciudadanía y sobre todo resolutiva. Porque un país que no reconoce sus realidades y se dedica a resolverla en equipo, con seriedad, queda condenado a los populismos de izquierda y de derecha”, dijo Oviedo.