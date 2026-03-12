En vivo
Denuncian que 12 hogares infantiles no han recibido recursos del ICBF en Antioquia: saldrían a paro

Denuncian que 12 hogares infantiles no han recibido recursos del ICBF en Antioquia: saldrían a paro

La situación habría ocasionado deudas con proveedores de alimentación y arriendos, dice el sindicato Red Hogares Infantiles.

