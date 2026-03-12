Denuncian que 12 hogares infantiles no han recibido recursos del ICBF en Antioquia: saldrían a paro

Un ultimátum dieron los hogares infantiles en Medellín que, según denuncian, pese a estar operando desde el mes de febrero no han recibido los aportes que debe hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, motivo por el que advierten una posible suspensión del servicio desde el lunes 16 de marzo.

La situación estaría afectando a unos 12 centros infantiles, donde estudian 500 niños y niñas. Según una carta que enviaron a la entidad este 11 de marzo, la situación financiera se ha vuelto crítica debido a que, aunque no han recibido los giros de recursos, vienen prestando el servicio de manera continua. Puntualmente señalaron que el talento humano inició labores preparatorias el 26 de enero de 2026 y desde el 2 de febrero están trabajando.

Tatiana Zapata García, presidenta del Sindicato Redhogaresinfantiles, argumentó que para evitar la interrupción del servicio previamente han sostenido la operación mediante créditos con proveedores e incluso algunos trabajadores han tenido que recurrir a préstamos personales para cubrir sus necesidades básicas mientras continúan prestando el servicio, teniendo en cuenta que no han recibido salario durante estos dos meses.

"ICBF no ha cumplido con los pagos como se tenían programados. No nos ha cumplido alrededor de 12 hogares infantiles, el resto sí les cumplieron. Hay algunos hogares infantiles que pagan arriendo, entonces los propietarios ya les están solicitando los inmuebles. El tema de servicios públicos, ya ajustamos dos meses sin cancelar las facturas", indicó.



A su criterio, los mencionados retrasos se originarían en errores administrativos de funcionarios de algunos centros zonales, lo que ha impedido que se realicen los desembolsos correspondientes a la operación de las unidades y que cuando han recurrido a la entidad, les indican que envíen una cuenta de cobro.

"El tema de préstamos es algo que nos afecta mucho porque cuando ICBF haga el pago, él hace el pago, pero no nos va a reconocer los intereses que se puedan generar por la demora en los pagos. Es muy preocupante, hemos tratado al máximo de no parar la atención, pero ya nos estamos viendo obligados a hacerlo", indicó.

Al complejo panorama se suma que ya varios proveedores de alimentos, insumos y servicios han manifestado que no podrán continuar suministrando productos bajo la modalidad de crédito.

Ante esta situación, el sindicato Red Hogares Infantiles solicitó al ICBF la gestión urgente para el giro de los recursos pendientes, recordando que inicialmente se había informado que los pagos se realizarían el 10 de marzo, lo cual finalmente no ocurrió.