Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más populares en Colombia. A diferencia de otros sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un elemento adicional de estrategia y suerte para los apostadores.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 12 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El funcionamiento del Super Astro Sol es sencillo y permite realizar apuestas de manera rápida. Para participar en este juego de azar, los apostadores deben seguir algunos pasos básicos:
Esta mecánica ofrece mayor flexibilidad a los jugadores y permite probar distintas combinaciones dentro de una sola apuesta.
Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este juego es su accesibilidad económica, ya que permite participar con montos relativamente bajos.
Los valores establecidos para cada jugada son:
Las autoridades recomiendan realizar las apuestas solo en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la validez del tiquete y facilita el cobro del premio en caso de resultar ganador.
Las personas que obtengan un premio deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación.
Documentos básicos
Para reclamar el dinero es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con esta información, los jugadores del Super Astro Sol pueden consultar fácilmente los resultados, conocer la forma de participar y saber qué pasos seguir en caso de resultar ganadores.