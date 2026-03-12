Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más populares en Colombia. A diferencia de otros sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un elemento adicional de estrategia y suerte para los apostadores.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 12 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

El funcionamiento del Super Astro Sol es sencillo y permite realizar apuestas de manera rápida. Para participar en este juego de azar, los apostadores deben seguir algunos pasos básicos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta según el monto que se desee jugar. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete, lo que amplía las posibilidades de acertar.

Esta mecánica ofrece mayor flexibilidad a los jugadores y permite probar distintas combinaciones dentro de una sola apuesta.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este juego es su accesibilidad económica, ya que permite participar con montos relativamente bajos.

Los valores establecidos para cada jugada son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas solo en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la validez del tiquete y facilita el cobro del premio en caso de resultar ganador.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que obtengan un premio deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación.

Documentos básicos



Para reclamar el dinero es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y el formulario SIPLAFT diligenciado.

se deben presentar los documentos básicos y el formulario SIPLAFT diligenciado. Premios superiores a 182 UVT: además de lo anterior, se exige certificación bancaria vigente, ya que el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con esta información, los jugadores del Super Astro Sol pueden consultar fácilmente los resultados, conocer la forma de participar y saber qué pasos seguir en caso de resultar ganadores.